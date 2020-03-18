Ekmob, müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalışıyor. Saha satış ekiplerinden 15-20 günde alınabilen bilgilere Ekmob ile dakikalar içinde ulaşılıyor. Şirket, yurtdışına da teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Ekmob, saha satış operasyonu olan şirketlere daha etkin ekip yönetim imkanı sağlayan bulut tabanlı bir hizmet yazılımı sunarak çözümler geliştiren bir girişim.

2000’lerden itibaren farklı tüketici elektroniği ve b2b kurumlarında yöneticilik görevi üstlenen Sunay Şener, 2010’ların ilk yarısında çeşitli kurumlarda mobil dönüşüm alanında çalışmalar yürüttü. 2016’da kurumlarda saha satış ekiplerine yönelik bir girişim olmadığını fark eden Şener,

Ekmob’u kurarak yeni bir iş alanı yarattı. Ekmob kurulana kadar excel ve mesajlaşma üzerinden gerçekleşen saha operasyonlarına yönelik yönetim çalışmaları, Ekmob ile dijital dünyaya taşındı.

Saha satış ekiplerinden 15-20 günde alınabilen bilgi ve gelişmelere Ekmob ile dakikalar içinde ulaşılmaya başlandı. Ekmob, 2017’de ilk yatırımını aldı ve tamamen yerli yazılım oluşturarak sektöre yeni bir çözüm sunmaya başladı.

Ekmob, aralarında Arabam.com, BAT, Fıratpen, Emlakjet, Fiba Emeklilik, Gold Master, Korozo, MNG Faktoring, ING Bank, İpragaz, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis gibi 110 müşteriye bağlı 4 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Bu yıl Türkiye pazarında 10 bin kullanıcı ve 500 müşteri hedefini geçmeyi planlıyor.

AVRUPA’YA AÇILACAK

Sunay Şener, 22 kişilik bir kadro ile saha satış ekipleri için mobil CRM çözümü sunduklarını ifade ediyor. Şener, “Satış ekiplerinin faaliyetlerini kurumlara raporlayan yazılımlarla verimlilik artışı sağlıyoruz. Satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulama ile sahada daha hızlı ve efektif olmalarına katkı sunuyoruz” diyor.

Şimdilik Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren şirket, farklı ülkelere de teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyor. İlk yurtdışı açılımını Polonya’da yapan Ekmob, Kuzey Afrika ve Mısır’da da hizmet veriyor. 2021 yılında ise Almanya, Hollanda ve İngiltere pazarına girmeyi planlıyor.

YATIRIM ALDI

2021’de Seri A yatırım turunu tamamlayıp agresif yurtdışı açılımı yapacaklarını belirten Sunay Şener, önümüzdeki yıl yaklaşık 35 milyon TL değerlemeyle yatırım almayı hedeflediklerini vurguluyor.

Ekmob 2019 yılını 6 milyon TL değerleme ile 1,2 milyon TL’lik yatırım turuyla kapattı. Ekmob’un yatırımcıları arasında Borusan Holding’in yönetim kurulu üyesi, iş insanı ve melek yatırımcı Agah Uğur, HP’nin eski genel müdürü Serdar Urçar, Temsa Genel Müdürü Levent Akpulat, Koray Gültekin Bahar gibi isimler bulunuyor.

YÜZDE 40 VERİM ARTIŞI SAĞLIYOR

Modüler ve özelleştirilebilir yapısıyla, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Ekmob, istenirse özel geliştirme hizmeti ve entegrasyon özellikleriyle, kurumların özel beklentilerine de cevap verebiliyor.

Sahip olduğu API sayesinde Ekmob, özel entegrasyon geliştirilebilmesine de olanak tanıyor. Mobil CRM, mobil form, anketler, ziyaret planlama, sipariş, takım yönetimi, mesajlaşma ve lokasyon takibi özellikleriyle Ekmob, saha ekiplerinin tüm süreçlerini yüzde 40’a kadar daha verimli yönetmelerini sağlıyor. Sunay Şener, “Uygulama sayesinde saha çalışanları haftada 4 saat gibi büyük bir zaman tasarrufu yapıyor” diyor.