Vodafone’un girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin kapsamında start up’lara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriliyor. Bu program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 50 şirketle işbirliği yapılması hedefleniyor.

Vodafone, girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile start up’lara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriyor. Burada ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen, tercihen bir mobil uygulama üzerinden servis veren şirketlerle işbirliği yapılıyor.

Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi şirketlerin yer aldığı programla, 2023 sonuna kadar toplam 50 şirketle işbirliği yapılması hedefleniyor.

Bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde şirketler için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması da yine hedefler arasında.

Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone’un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabiliyor.

VİTRİNLE TANITIM OLANAĞI

‘Teknoloji iletişimi şirketi’ olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, üye şirketlerin Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakaladıklarını söylüyor.

Şirketlerin aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone’un geniş kurumsal ağından faydalanabildiklerine de dikkat çekiyor. Aksoy, “Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar.

Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek” diyor. Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, girişimcilik yolculuğunda girişimci için en kritik iki noktanın güven ve hız kazanmak olduğuna dikkat çekiyor.

Elgin, “Kurumların sunduğu hızlandırma programları, girişimlerin ulaşması gereken takım arkadaşı, ilk müşteri, yatırımcı gibi kaynaklara hızla ulaşmasını sağlarken ismi ile girişime itibar kazandırıyor” diye konuşuyor.

Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO’su Sertaç Taşdelen de Vodafone Vitrin gibi oluşumların girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde önemli rolü olacağını belirtiyor.