10 kat daha az suyla 12 ay kesintisiz üretim

Öyle olduğu için topraksız tarım ilerleyen zamanlarda daha da önemli olacaktır. Bu daha verimli bir tarım metodu. Ondan dolayı topraksız tarım topraklı tarıma göre çok avantajları var." değerlendirmesinde bulundu.

Genç üretici Emre Solhan, maliyetlerin topraksız tarımda daha düşük olduğunu anlatarak, "Metrekare başına verdiğimiz su miktarı topraklı tarıma göre çok daha az. Bunun yanında personel maliyetine de bu yansıyor. Burada daha az işçilik ile daha fazla ürün hasat edebiliyoruz, daha verimli çalışabiliyoruz." dedi.

Kendi gibi girişimcilere ve fikri olan gençlere seslenen Solhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Açıkçası hata yapmaktan korkmamak lazım. Hata yapmak gerçekten bir insanın bir şeyleri öğrenmesine vesile oluyor. Tabii ki bunun cefası da oluyor. Benim gibi gençlere tavsiyem ise bu işe girmek istiyorlarsa yeterli fizibilite çalışmalarını yapsınlar, yeterli araştırmalarını yapsınlar, bu işin hem üretim hem pazarlama kısmını yüzde 100 şekilde öğrenmeden, yeterli araştırma yapmadan bu işe girmelerini tavsiye etmiyorum. Çünkü bu işi yaparken bir şeyleri öğrenmeye çalışmak hem maddi olarak hem de manevi olarak çok büyük kayıplara sebebiyet verebilir.

Fakat bu işi yaparken ben milletime daha verimli insan olduğumu, daha katkılı bir insan olduğumu hissedebiliyorum. Ülkem için yenilikçi bir şey olduğuna inanıyorum en başında. Bu işin daha fazla ülkemde büyümesini istiyorum çünkü bu iş ABD'de, Hollanda'da ve benzeri ülkelerde çok verimli seviyelerde yapılıyor, çok büyük çaplarda yapılıyor. Bu durum öyle olduğu için 'neden bizim ülkemizde de öyle değil' diye düşünüyorum, onun için daha fazla yatırım teşvikleri ve daha fazla insanın bu sektöre yönelmesini istiyorum."