Türkiye kadın girişimcisini arıyor
Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 13’üncü kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Kadın girişimciler yarışmaya 31 Ağustos’a kadar başvurabilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İş hayatında fark yaratan kadın girişimcilerin başarı hikayelerini paylaşarak diğer kadın girişimcilere rol model olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek.
Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki form doldurularak 31 Ağustos tarihine kadar başvurulabilecek.
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi ödülünü alacak girişimcinin 50 bin TL kazanacağı yarışmada, ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’, ‘Yöresinde ONARAN Fark Yaratan Kadın Girişimci’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ kategorilerinin birincileri ise 40 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.
Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren
tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler de yarışmaya tekrar başvurabiliyor.
FARK YARATMA VE CESARET
Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşıyor. Bununla birlikte, başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerinde farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.
Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu yer alıyor.
Emine Erdem, 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmanın artık yerleşmiş, kurumsallaşmış ve ülkemizde kadın girişimciliğinin gelişimine ciddi katkılar yapmış bir etkinlik olduğuna dikkat çekiyor.
Erdem, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye’de girişimci olmak zordur, kadın girişimci olmak daha da zordur. Oysa girişimcilik ruhu kalkınmanın, ekonomik gelişmenin itici gücüdür ve bu yüzden desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir.
Yarışmamız bu alanda önemli bir işlevi yerine getiriyor. Dereceye giren girişimcilerin işlerine sağladığı katkının ötesinde, binlerce kadın girişimci adayına ilham veriyor ve rol modelleri sunuyor.”
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