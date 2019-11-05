Yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor
Kolay İK, personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştirerek tek çatı altında yürütülmesini sağlıyor. Böylece hataları azaltıp verimliliği artırmayı amaçlıyor. Yurtdışına açılan şirket İngiltere ve Yunanistan’da da büyüyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, Temmuz 2014’te Efecan Erdur, Gizem Sevinç ve Çağlar Yalı tarafından kuruldu.
Şirket, İK çalışanlarının iş yükünü en aza indirerek katma değerli işlere odaklanmalarına olanak tanımaya çalışıyor. Kolay İK, personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştirerek tek çatı altında yürütülmesini sağlıyor.
Böylece hataları azaltıp verimliliği artırmayı amaçlıyor. Kolay İK ile izinler, özlük belgeleri, zimmetler, avanslar gibi gibi tüm özlük işlemleri, maaş, harcama, prim gibi tüm bordro işlemleri ve hedef bazlı tüm performans değerlendirmeleri tek bir yazılımla gerçekleştirilebiliyor.
Kolay İK, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek insan kaynakları SaaS’ı. Tüm dünyada şirketlerin yöneldiği bu modelde binlerce şirket tek bir yazılımı kullanıyor ve bu da maliyetleri azaltıyor.
Şirketler yedekleme, güncelleme, sunucu gibi kendilerine bir katkısı olmayan kalemlere para harcamıyor. Bunun yanında destek, eğitim belgeleri, insan kaynakları hakkında en güncel bilgiler gibi ihtiyaçları olan tüm hizmetlere kolayca ulaşabiliyorlar.
DÖRT YATIRIM ALDI
Kolay İK, Haziran 2015’te ilk yatırımını aldığında, sisteme kayıtlı 600’dan fazla şirket ve 9 binin üzerinde çalışan bulunuyordu. Bugün ise 14 binden fazla şirket ve 220 binin üzerinde çalışana destek veriliyor.
Bu sayı her ay yüzde 30 artıyor. Üstelik her ay bin 500 yeni şirket sisteme kayıt oluyor. Şirket ilk tohum yatırımını 2 milyon lira değerlemeyle aldı. 200 bin liralık ilk yatırım Galata Business Angels’dan Melih Ödemiş liderliğinde 2015’te yapıldı.
2016’de ise 6 milyon TL değerleme üzerinden 452 bin dolarlık ikinci tur yatırımı alındı. 2017’de Almanya merkezli Monkfish Equity öncülüğünde 1 milyon dolarlık üçüncü tur yatırımı gerçekleşti.
Haziran 2019’da ise 1,3 milyon dolarlık dördüncü tur yatırımı tamamlandı. Bu tura, Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 500 bin dolarla katıldı. Geriye kalan 800 bin dolarlık yatırım ise mevcut yatırımcılardan geldi.
YURTDIŞINA AÇILDI
Yurtdışına 2018 sonunda ‘Kolay’ markasıyla açılarak operasyona başladıklarını söyleyen Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, İngiltere ve Yunanistan’da operasyonlarına başladıklarını belirtiyor.
Sırada ise Estonya’nın bulunduğunu ifade ediyor. Yalı, “İngiltere ve Yunanistan’da ise beklentilerimizin ötesinde hızlı başladık. Yunanca arayüzü ve uygulamamızı yayına aldık. Yunanistan pazarında Kolay İK’nin bir muadili yok” diyor.
Çağlar Yalı, İngiltere ve Yunanistan pazarlarında derinleşirken yakın zamanda adım atmayı planladıkları Estonya pazarında da büyümeyi hedeflediklerini kaydediyor. Yalı, bunun ardından Rusya, Ukrayna, Malezya’da da büyüme planları bulunduğunu anlatıyor.
“SÜREÇLERİ VERİMLİ HALE GETİRİYORUZ”
“Bu yıl içerisinde vardiya yönetimi de geldi ve her geçen gün yeni özellikler ekliyoruz. Bizce en küçük veri parçası bile şirketler için çok önemli. Temelde şirketlerin tüm verileri çalışanlar ve yöneticileri arasında gidip geliyor.
Bu doğrultuda tüm çabamız, dağınık ve anlamsız şekilde akan verileri tek bir yerde toplayarak İK çalışanlarının işini kolaylaştırmak ve şirketlerin personel yönetim süreçlerini verimli hale getirmek.”
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