Türkiye kruvaziyer turizminde yükselişte: Sektör yeni rekorlara hazırlanıyor

Kruvaziyer sektörünün 2025'te keyifli bir yıl geçirdiğini hatırlatan Türe, "Bu sene geçen yılın üzerine yüzde 5 eklenecek gibi görünüyor. Talep var. Bütün gemiler oldukça yoğun bir şekilde bizim limanlarımıza talep gösteriyor.

Özellikle Kuşadası ve Efes ile Meryem Ana'nın kattığı bir artı ile birlikte her geçen sene çok ciddi paxlar (yolcu) üretiyor. Dolayısıyla kruvaziyerde çok ciddi bir yükselme öngörüyoruz." dedi.