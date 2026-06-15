Hobi olarak başladı, tropikal orman parkına dönüştü: Suriye'nin dikkat çeken turizm projesi

Tropikal ormanın Suriye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçileri ağırladığını belirten Bayini, "Burada her anlamda bir çeşitlilik var. İnsanların genellikle sadece adını duyduğu tropikal bitkiler, tropikal atmosferi hatırlatan doğal bir ortam ve çok sayıda farklı meyve türü bulunuyor." diye konuştu.

Mekanda sunulan yiyecek ve içeceklerin de özenle hazırlandığını vurgulayan Bayini, ziyaretçilere kaliteli bir deneyim sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Bayini, "Burası hem yerli hem de yabancı turistler açısından gerçek bir cazibe noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.