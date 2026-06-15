Müzik sektörü Londra’da bir araya geldi

Türkiye’nin canlı eğlence sektörü son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterirken, 2025 yılında bilet gelirlerinde yüzde 30’luk artış kaydedildi. Bu başarı, ülkenin zengin kültürel yaşamının ve güçlü müzik endüstrisinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İstanbul’un dünyanın önde gelen sanatçılarını, kültür ve spor etkinliklerini buluşturan küresel bir merkez konumuna yükseldiğini belirtiyor.

Türkiye’nin canlı müzik sektörünün uluslararası ölçekteki yükselişini kutlamak amacıyla Birleşik Krallık ve Türkiye canlı müzik endüstrisinin önde gelen isimleri, Londra’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen özel bir resepsiyonda bir araya geldi.

Geceye, Birleşik Krallık nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş ve Türkiye’nin önde gelen canlı eğlence şirketi BKM’nin CEO’su Zümrüt Arol ev sahipliği yaptı. Resepsiyon, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle gerçekleştirildi.

