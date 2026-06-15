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Emniyet teşkilatında dev atama: 19 bin polisin yeni görev yeri belli oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19 bin 96 personelin görev yeri değişiyor. Başkomiser ve alt rütbelerde görev yapan amirler ile polis memurlarının atama sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacak.

Emniyet teşkilatında dev atama: 19 bin polisin yeni görev yeri belli oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerinin sonuçlarını açıklanacak. Binlerce polis ve ailesinin merakla beklediği atama sonuçları saat 18.00 itibarıyla erişime açılacak.

Polis Atama sonuçları bekleniyor

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı genel atama döneminde görev yeri değişen personelin sonuçları bugün saat 18.00'de Personel Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak. Atama sonuçlarına personeller kendi sistemleri üzerinden ulaşabilecek.

19 bin 96 personel atamaya tabi tutuldu

Bu yılki genel atama döneminde toplam 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi. Atamaya tabi personellerin dağılımı 1.528 amir ve 17.568 polis memuru şeklinde olacak. Böylece başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan toplam 19 bin 96 personelin yeni görev yerleri belirlenmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürü'nden mesaj

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yaptığı açıklamada ataması yapılan personele başarı dileklerinde bulundu. Fidan, yeni görev yerlerine atanacak tüm personelin görevlerinde başarılar dileyerek, atamaların teşkilata, personele ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Binlerce aileyi ilgilendiriyor

Her yıl gerçekleştirilen genel atama dönemi, yalnızca emniyet personelini değil ailelerini de yakından ilgilendiriyor. Görev yeri değişen binlerce polis, yeni illerde görevlerine başlamak üzere hazırlık yaparken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tayin süreci de resmen başlamış olacak.

Etiketler
Emniyet Müdürlüğü polis atamaları Personel
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