Adli Tıp Kurumu 155 Sözleşmeli personel alımı yapıyor... İşte başvuru şartları

Adli Tıp Kurumu (ATK), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli pozisyonlarda toplam 155 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, belirlenen tarihler arasında sadece online olarak kabul edilecek.

15 Ağustos 2025 | 10:47
Adli Tıp Kurumu 155 Sözleşmeli personel alımı yapıyor... İşte başvuru şartları

Başvuru Tarihleri: Başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59'da sona erecek.

Nasıl Başvurulur? 

Adaylar, e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmetini veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresini kullanarak başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

KPSS Puanı: Başvuru yapacak adayların 2024 yılı KPSS'ye girmiş olmaları gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilgili puan türünden en az 60, diğer tüm pozisyonlar için ise en az 70 puan alma şartı aranıyor.

