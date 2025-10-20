Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı 85 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli tarihler ve başvuru koşulları şunlardır:

Başvuru Şartları ve Tarihleri

KPSS Puan Şartı: 2024 KPSS'den (ilgili öğrenim düzeyinde) en az 70 puan almış olmak.

Yaş Şartı: 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru Başlangıcı: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat }10.00

Başvuru Bitişi: 5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 23.59

Başvuru Şekli: Başvurular, yalnızca dijital ortamda e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.

Önemli Not: Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecektir.

Sınav ve Sonuç Duyurusu

Sınav Şekli: KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylarla sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav Yeri: İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü Sınav Tarihleri: Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Sonuç İlanı: Başvuru ve sınav sonuçları, Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayımlanacak; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.