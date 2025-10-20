Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı 85 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli tarihler ve başvuru koşulları şunlardır:
Başvuru Şartları ve Tarihleri
KPSS Puan Şartı: 2024 KPSS'den (ilgili öğrenim düzeyinde) en az 70 puan almış olmak.
Yaş Şartı: 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak.
Başvuru Başlangıcı: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat }10.00
Başvuru Bitişi: 5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 23.59
Başvuru Şekli: Başvurular, yalnızca dijital ortamda e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.
Önemli Not: Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecektir.
Sınav ve Sonuç Duyurusu
Sınav Şekli: KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylarla sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav Yeri: İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında gerçekleştirilecektir.
Sözlü Sınav Tarihleri: Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.
Sonuç İlanı: Başvuru ve sınav sonuçları, Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayımlanacak; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.