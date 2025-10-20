ARA
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 85 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte Adli Tıp Kurumu 85 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları


Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı 85 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli tarihler ve başvuru koşulları şunlardır:

Başvuru Şartları ve Tarihleri

KPSS Puan Şartı: 2024 KPSS'den (ilgili öğrenim düzeyinde) en az 70 puan almış olmak.

Yaş Şartı: 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru Başlangıcı: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat }10.00

Başvuru Bitişi: 5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 23.59

Başvuru Şekli: Başvurular, yalnızca dijital ortamda e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.

Önemli Not: Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecektir.

Sınav ve Sonuç Duyurusu

Sınav Şekli: KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylarla sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav Yeri: İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü Sınav Tarihleri: Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Sonuç İlanı: Başvuru ve sınav sonuçları, Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayımlanacak; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

