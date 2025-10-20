Finansa göz kırptı: MrBeast'in adım attığı yeni sektör

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve 445 milyon abonesi olan 27 yaşındaki Youtuber MrBeast, "MrBeast Financial" markası altında faaliyet gösterecek bir şirketi devreye almaya hazırlanıyor.

Insider'ın haberine göre MrBeast, yeni bir marka başvurusuna göre iş imparatorluğuna finansal hizmetleri de eklemeyi planlıyor. ABD Patent ve Marka Ofisi’ne 13 Ekim 2025’te yapılan başvuruda, “mobil uygulama ve çevrimiçi bankacılık, finansal danışmanlık, kripto para borsası ve benzeri hizmetleri” kapsayan bir yapıdan söz ediliyor.

Bu girişim “MrBeast Financial” markası altında yer alacak.

Insider'a göre şirketi Beast Industries, geçen yıl göreve getirilen CEO Jeffrey Housenbold yönetiminde operasyonlarına daha fazla finansal disiplin kazandırmayı hedefliyor. Son birkaç yılda Donaldson, YouTube’un ötesinde büyük yatırımlara da yöneldi.

Bunlar arasında çikolata markası Feastables ve öğle yemeği markası Lunchly var.

MOBİL TELEFON HAMLESİ DE VAR

Ayrıca yatırımcı sunumlarında, Ryan Reynolds’un Mint Mobile’ına benzer bir içerik üretici platformu ve mobil telefon hizmeti kurma planları da yer alıyor.

İKİ YORUM

Syracuse Üniversitesi Bilgi Çalışmaları Fakültesi’nden Doç. Lee McKnight, Newsweek’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MrBeast, bankacılık ve dijital varlıklara bu dönemde yönelerek her zamanki pazarlama zekâsını gösteriyor. Ancak insanların finansal hizmet seçimlerinde sosyal medya fenomenlerinden etkilenmesi iyi bir fikir mi, bundan emin değilim. Dolandırıcılık ve kötüye kullanım risklerinin artması tüketici gruplarını zaten endişelendiriyor. Yine de MrBeast, markasını korumak ve etkisini sürdürmek için, bu uygulamanın kullanıcılar açısından gerçekten faydalı olmasını sağlamaya teşvik edilecektir.

Fintech uzmanı Simon Taylor ise X platformunda (eski Twitter) 60.000 takipçisine şöyle yazdı:

“MrBeast, tüketici ürünleri alanında kendini kanıtladı. Neden imparatorluğunu büyütmesin? Eğer bu girişim tüketicilere iyi sonuçlar sağlarsa markayla çok uyumlu olur. MrBeast’in içeriği her zaman iyi şeyleri eğlenceli hale getirmekle ilgilidir. Belki de şimdi eğlenceli şeyleri iyi sonuçlar üretir hale getirme zamanı gelmiştir".