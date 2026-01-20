AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? Açıklama geldi

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından beklenen sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarına dair kritik süreç başladı. İlan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar adayın KPSS puan sıralamasına göre belirlendiği bu aşamada, adaylar için takvim netleşmiş durumda.

İşte adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve süreç takvimi:

Sonuç Sorgulama ve Durum Görüntüleme

Adaylar, kesin olmayan başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak "Başvurularım" sekmesi altından kontrol edebilirler. Ayrıca her il ve pozisyon için oluşan en düşük KPSS puanı (taban puan) listesi de AFAD tarafından ilan edilmiştir.