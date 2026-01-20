AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? Açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 yeni personel alacak .Başvurular 12 Ocak tarihinde sona ermişti. Şimdi gözler sonuçlarda.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından beklenen sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarına dair kritik süreç başladı. İlan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar adayın KPSS puan sıralamasına göre belirlendiği bu aşamada, adaylar için takvim netleşmiş durumda.
İşte adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar ve süreç takvimi:
Sonuç Sorgulama ve Durum Görüntüleme
Adaylar, kesin olmayan başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak "Başvurularım" sekmesi altından kontrol edebilirler. Ayrıca her il ve pozisyon için oluşan en düşük KPSS puanı (taban puan) listesi de AFAD tarafından ilan edilmiştir.
Sonuçlara ilişkin itirazı olan adaylar için süreç yarın başlıyor:
İtiraz Tarihleri: 21 Ocak 2026 Çarşamba gününden itibaren 5 gün süre tanınmıştır.
Yöntem: İtirazlar sadece dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla AFAD Başkanlığına yapılmalıdır.
Dikkat: E-posta veya faks yoluyla yapılan itirazlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Sözlü Sınav ve Kesin Liste
İtiraz süreci tamamlanıp değerlendirildikten sonra:
İtirazlar sonucu puan sıralaması değişirse kesin listeler yeniden oluşturulacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri, tarihleri ve günlük katılım listeleri www.afad.gov.tr ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağı için resmi duyuruların takibi hayati önem taşımaktadır.