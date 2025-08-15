Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 25 sözleşmeli personel alımı

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımaları ve 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanına sahip olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmaları ve belirli istisnalar dışında daha önce sözleşmelerini tek taraflı feshetmemiş olmaları bekleniyor.

Adayların, başvuru sürecinde istenen belgeleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme yüklemesi büyük önem taşıyor.

Başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor: