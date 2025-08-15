ARA
Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 25 sözleşmeli personel alımı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 25 sözleşmeli "Arşiv Uzmanı" pozisyonu için personel alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 15-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapabilirler.

15 Ağustos 2025 | 10:41
Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 25 sözleşmeli personel alımı

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımaları ve 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanına sahip olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmaları ve belirli istisnalar dışında daha önce sözleşmelerini tek taraflı feshetmemiş olmaları bekleniyor.

Adayların, başvuru sürecinde istenen belgeleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme yüklemesi büyük önem taşıyor.

Başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Belirli suçlardan mahkum olmamak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı sorunu olmamak
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
