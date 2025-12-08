Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları

Bazı Pozisyonlara Ait Özel Nitelikler

Adayların, başvuracakları pozisyonlara göre belirtilen mesleki nitelikleri ve eğitim şartlarını (diploma, ustalık/kalfalık belgesi vb.) sağlamaları gerekmektedir. Tüm pozisyonlar için uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır.

Heykeltıraş: Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

Işık Uzmanı: En az Meslek/Teknik Lise veya yükseköğrenim kurumlarının elektrik/elektronik, sahne ışık ve ses teknolojisi bölümlerinden mezun olmak, sahne ışık ekipmanları bilgisine sahip olmak.

Sahne Makinisti: Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ahşap ve demir montajı işleri yapabilmek.

Terzi/Gardıropçu (Kadın/Erkek): Meslek/Teknik Lise (Moda Tasarım, Tekstil, Giyim Üretim vb.) veya üniversitelerin ilgili ön lisans/lisans bölümlerinden mezun olmak.