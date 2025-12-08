ARA
DOLAR
42,58
0,02%
DOLAR
EURO
49,63
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5737,68
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
11198,98
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, altı farklı şehirdeki müdürlüklerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerine alacağı 25 sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm detaylar, başvuru şartları ve kadro dağılımı yayımlandı. 

1 DOB 25 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

DOB 25 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

Başvuru İçin Genel Şartlar

  • Sınava katılacak tüm adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.
  • İlanın yayımlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak.
  • Yurt içi seyahat engeli bulunmamak.
  • Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumu olmamak.
  • Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda aşağıdaki adresten yapacaklardır:

Başvuru Adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Son Başvuru Tarihi: 22 Aralık 2025 Saat 23.59

2 Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar

Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar

Alım yapılacak 25 personel, müdürlüklere ve pozisyonlara göre aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

ŞehirKadro PozisyonuSayı
Ankara1 Kadın Terzi, 1 Erkek Terzi, 1 Erkek Gardıropçu, 1 Işık Uzmanı4
İstanbul3 Sahne Makinisti, 1 Işık Uzmanı, 1 Lutiye5
İzmir2 Kadın Terzi, 1 Erkek Terzi, 1 Kadın Gardıropçu4
Mersin1 Kadın Terzi, 1 Sahne Makinisti, 1 Sahne Marangozu, 1 Heykeltıraş4
Antalya1 Kadın Terzi, 1 Işık Uzmanı, 1 Sahne Demircisi, 1 Sahne Marangozu4
Samsun4 Sahne Makinisti4
Toplam 25

Bazı Pozisyonlara Ait Özel Nitelikler

Adayların, başvuracakları pozisyonlara göre belirtilen mesleki nitelikleri ve eğitim şartlarını (diploma, ustalık/kalfalık belgesi vb.) sağlamaları gerekmektedir. Tüm pozisyonlar için uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır.

Heykeltıraş: Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

Işık Uzmanı: En az Meslek/Teknik Lise veya yükseköğrenim kurumlarının elektrik/elektronik, sahne ışık ve ses teknolojisi bölümlerinden mezun olmak, sahne ışık ekipmanları bilgisine sahip olmak.

Sahne Makinisti: Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ahşap ve demir montajı işleri yapabilmek.

Terzi/Gardıropçu (Kadın/Erkek): Meslek/Teknik Lise (Moda Tasarım, Tekstil, Giyim Üretim vb.) veya üniversitelerin ilgili ön lisans/lisans bölümlerinden mezun olmak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL