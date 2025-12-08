Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru şartları

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerine alacağı 25 sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm detaylar, başvuru şartları ve kadro dağılımı yayımlandı.
1 DOB 25 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
Başvuru İçin Genel Şartlar
- Sınava katılacak tüm adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.
- İlanın yayımlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak.
- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak.
- Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumu olmamak.
- Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Başvuru Süreci ve Son Tarih
Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda aşağıdaki adresten yapacaklardır:
Başvuru Adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
Son Başvuru Tarihi: 22 Aralık 2025 Saat 23.59
2 Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar
Alım yapılacak 25 personel, müdürlüklere ve pozisyonlara göre aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:
|Şehir
|Kadro Pozisyonu
|Sayı
|Ankara
|1 Kadın Terzi, 1 Erkek Terzi, 1 Erkek Gardıropçu, 1 Işık Uzmanı
|4
|İstanbul
|3 Sahne Makinisti, 1 Işık Uzmanı, 1 Lutiye
|5
|İzmir
|2 Kadın Terzi, 1 Erkek Terzi, 1 Kadın Gardıropçu
|4
|Mersin
|1 Kadın Terzi, 1 Sahne Makinisti, 1 Sahne Marangozu, 1 Heykeltıraş
|4
|Antalya
|1 Kadın Terzi, 1 Işık Uzmanı, 1 Sahne Demircisi, 1 Sahne Marangozu
|4
|Samsun
|4 Sahne Makinisti
|4
|Toplam
|25
Bazı Pozisyonlara Ait Özel Nitelikler
Adayların, başvuracakları pozisyonlara göre belirtilen mesleki nitelikleri ve eğitim şartlarını (diploma, ustalık/kalfalık belgesi vb.) sağlamaları gerekmektedir. Tüm pozisyonlar için uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır.
Heykeltıraş: Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
Işık Uzmanı: En az Meslek/Teknik Lise veya yükseköğrenim kurumlarının elektrik/elektronik, sahne ışık ve ses teknolojisi bölümlerinden mezun olmak, sahne ışık ekipmanları bilgisine sahip olmak.
Sahne Makinisti: Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ahşap ve demir montajı işleri yapabilmek.
Terzi/Gardıropçu (Kadın/Erkek): Meslek/Teknik Lise (Moda Tasarım, Tekstil, Giyim Üretim vb.) veya üniversitelerin ilgili ön lisans/lisans bölümlerinden mezun olmak.