Oyuncak, kalem kutusu, çocuk giyim... Bu ürünler piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncelledi. Kullanımı sağlık açısından tehlikeli olan ürünlerin yer aldığı listeye aralık ayından itibaren beş ürün daha eklenmiş oldu.

Listeye hangi ürünler eklendi?

Bakanlık, bugün itibarıyla güncellediği listeye flamingo figürlü peluş anahtarlık ekledi. Anahtarlığın boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) tehlikesi taşıdığı gerekçesiyle piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesinin “TS EN 71-1 standardının 5.1B maddesi kapsamında küçük parçalar, keskin noktalar ve keskin kenarlar testlerinde küçük parça oluşturması” olduğu belirtildi.

Oyuncak topta boğulma tehlikesi

5 Aralık tarihinde de Casper marka pembe renkli zıp zıp top listeye eklenen ürünler arasında yer aldı. Ürün boğulma riski taşıdığı için piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Kalem kutusunda kimyasal riski

Bakanlık, 4 Aralık tarihinde ise Logon Colorful marka kız modeli kabartmalı kalem kutusunu listeye dahil etti. Ürünün kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verilirken, güvensizlik nedeninin “toplam kurşun miktarının limit değerlerin üzerinde olması” olduğu kaydedildi.

Peluş oyuncakta boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

3 Aralık tarihinde de liste yenilendi. Buna göre, "Takışık" etiketli peluş anahtarlıkta boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. Ürünün güvensizlik nedeniyle ilgili yapılan açıklamada, "Teknik düzenlemesi Ts En 71-1 standardının ürün güvenliğine ilişkin kısım 5.1B-küçük parçalar, keskin noktalar, keskin kenarlar testlerinden küçük parça oluşturarak kalır(F) sonuç almıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Çocuk bikini takımı piyasadan toplatılacak

1 Aralık tarihinde yapılan güncellemede ise Barbie marka 9-10 yaş bikini takımı listeye dahil edildi. Boğulma ve yaralanmalara neden olabileceği için piyasadan toplatılmasına karar verildi.