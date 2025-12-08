Deniz araştırmalarının perde arkasındaki güç: Bilimsel araştırma gemisi mürettebatı

Ticari gemilerle bilimsel araştırma gemilerinin birbirinden farklı olduğuna işaret eden İnan, "Ticari gemilerde kıyıya yarım mil yaklaştığımızda kaza meydana gelmesin diye çok büyük tedbirler alırdık. Araştırma gemisine geldiğimde bırakın kıyıya mesafe koymayı, örnek almak için neredeyse gemimizin draftından (geminin tabanı ile su seviyesi arasında kalan mesafe) 1-2 metre derin noktalarına kadar kıyıya yaklaşabiliyoruz.

Bu, bizi daha profesyonel ve tecrübeli hale getirdi. Kendi mesleğimde kıyıyla olan korku perdesini kaldırmış oldu. Ayrıca, ben başladığımda kadınlar bu mesleğin hiçbir yerinde yoktu. Araştırma gemisine geldiğimde, bizim zor dediğim şartlarda bilimsel personel arasındaki kadınların bu zor şartlara kayıtsız şartsız katlandıklarını gördüm." diye konuştu.