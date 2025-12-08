Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci resmen başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kesinleştirildi:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı

Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma

Saat: 14:00

Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Komisyonda işçi kesimini TÜRK-İŞ ve işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu ilk toplantı ile birlikte, yeni asgari ücretin belirleneceği zorlu pazarlık süreci resmen başlamış olacaktır.