  Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret tahminleri

Asgari ücret maratonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuyla resmen başlıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret tahminleri


Asgari ücret zammına yönelik beklentiler tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının başlangıç tarihi netleşti.  

Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman?

 Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci resmen başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kesinleştirildi:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı

Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma

Saat: 14:00

Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Komisyonda işçi kesimini TÜRK-İŞ ve işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu ilk toplantı ile birlikte, yeni asgari ücretin belirleneceği zorlu pazarlık süreci resmen başlamış olacaktır.

2026 Yılı Asgari Ücret Tahminleri

2026 yılı asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde (12 Aralık), Orta Vadeli Program (OVP) beklentileri ve farklı zam oranları baz alınarak çeşitli tahminler gündeme gelmiştir.

İşte 2026 yılı asgari ücretine dair öne çıkan iki farklı senaryo ve tahmini rakamlar:

2026 Yılı Asgari Ücret Tahminleri

SenaryoZam OranıTahmini Net Asgari ÜcretTahmini Brüt Asgari Ücret
OVP Enflasyon Beklentisi%28,528.404 TL33.417 TL
Piyasa Yüzde 30 Artış%30,028.735 TL33.807 TL

 

Yıllara Göre Net Asgari Ücret (TL)

Bu tablo, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yıl içinde ikişer kez zam yapıldığını göstermektedir.

Yıl / DönemNet Asgari Ücret (TL)
2025 (Tahmini/Öngörü)22.104
2024 (Yıl Boyu)17.002
2023 (Temmuz-Aralık)11.402
2023 (Ocak-Haziran)8.506
2022 (Temmuz-Aralık)5.500
2022 (Ocak-Haziran)4.253
20212.833
20202.324
20192.020
20181.603
20171.404

Not: Tablonuzdaki 2025 yılına ait 22.104 TL tutarı, genellikle piyasa beklentileri ya da tahminler doğrultusunda Komisyon sürecinde konuşulan bir rakamı temsil etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek.
