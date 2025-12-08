Asgari ücret zammına yönelik beklentiler tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının başlangıç tarihi netleşti.
1 Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman?
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci resmen başlıyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kesinleştirildi:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı
Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma
Saat: 14:00
Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Komisyonda işçi kesimini TÜRK-İŞ ve işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu ilk toplantı ile birlikte, yeni asgari ücretin belirleneceği zorlu pazarlık süreci resmen başlamış olacaktır.
2 2026 Yılı Asgari Ücret Tahminleri
2026 yılı asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde (12 Aralık), Orta Vadeli Program (OVP) beklentileri ve farklı zam oranları baz alınarak çeşitli tahminler gündeme gelmiştir.
İşte 2026 yılı asgari ücretine dair öne çıkan iki farklı senaryo ve tahmini rakamlar:
2026 Yılı Asgari Ücret Tahminleri
|Senaryo
|Zam Oranı
|Tahmini Net Asgari Ücret
|Tahmini Brüt Asgari Ücret
|OVP Enflasyon Beklentisi
|%28,5
|28.404 TL
|33.417 TL
|Piyasa Yüzde 30 Artış
|%30,0
|28.735 TL
|33.807 TL
3 Yıllara Göre Net Asgari Ücret (TL)
Bu tablo, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yıl içinde ikişer kez zam yapıldığını göstermektedir.
|Yıl / Dönem
|Net Asgari Ücret (TL)
|2025 (Tahmini/Öngörü)
|22.104
|2024 (Yıl Boyu)
|17.002
|2023 (Temmuz-Aralık)
|11.402
|2023 (Ocak-Haziran)
|8.506
|2022 (Temmuz-Aralık)
|5.500
|2022 (Ocak-Haziran)
|4.253
|2021
|2.833
|2020
|2.324
|2019
|2.020
|2018
|1.603
|2017
|1.404
Not: Tablonuzdaki 2025 yılına ait 22.104 TL tutarı, genellikle piyasa beklentileri ya da tahminler doğrultusunda Komisyon sürecinde konuşulan bir rakamı temsil etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek.