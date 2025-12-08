DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR DSİ işçi alımı istenen belgeler neler?

Bu liste genel bir çerçeve sunmakta olup, başvurulan pozisyonun ve Bölge Müdürlüğü'nün özel şartlarına göre ek belgeler talep edilebilir.

Islak İmzalı Yazılı Dilekçe (Başvurunuzu ve teslim ettiğiniz evrakları belirten, ilgili Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış olmalıdır.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimlik belgeniz.)

Öğrenim Belgesi (Diploma aslı veya noter tasdikli sureti ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi.)

İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecil veya muafiyet durumunu gösteren belge. E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir.)

Vesikalık Fotoğraf (Genellikle son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet istenir.)

Öncelik Durumu Bildirir Belge (Varsa, öncelik hakkına sahip olduğunuzu gösteren belge.)

Sürücü Belgesi Fotokopisi (Sürücü pozisyonlarına başvuran adaylar için istenir.)

Pozisyona Ait Özel Belge/Sertifikalar (Başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen mesleki sertifika, ustalık/kalfalık belgesi, SRC-4 belgesi gibi evraklar.)

Önemli Hatırlatma: Sağlık Kurulu Raporu ve Psikoteknik Raporu gibi bazı belgeler genellikle kura sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan daha sonra talep edilmektedir. Ancak, başvurulan Bölge Müdürlüğü'nün resmi ilanında istenen tüm belgeleri kontrol etmeniz ve teslim etmeniz zorunludur.

