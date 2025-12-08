DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR DSİ işçi alımı istenen belgeler neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği toplam 1389 sürekli işçi alımı için başvurular tamamlanmış ve adayların merakla beklediği kura çekimi takvimi açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile yerleştirme süreci, evrak teslimi ve kontrol aşamalarının ardından başlayacak.
1 DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden yürüttüğü 1389 sürekli işçi alımına ilişkin kura takvimi, resmi kılavuzla kesinleşmiştir. Sınav yapılmaksızın noter kurası ile belirlenecek adaylar için süreç hızlandı.
DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Süreci
Açık iş sayısının fazla olması nedeniyle (toplam 1389 kadro), yerleştirme işlemleri tamamen kura sonucuna göre belirlenecektir.
|Kriter
|Detay
|Kura Çekimi Tarihi
|2 Mart 2026 Pazartesi
|Kura İle Belirlenecek Aday Sayısı
|Açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
|Seçim Yöntemi
|Sınava tabi tutulmaksızın, noter huzurunda kura çekimi.
|Katılımcılar
|İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri (öncelikliler dahil).
2 İŞKUR DSİ işçi alımı evrak teslimi
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 1389 sürekli işçi alım sürecinde, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) için evrak teslimi ve kura çekimi tarihleri ile yer bilgileri kesinleşmiştir.
İşte DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'ne başvuran adayların takip etmesi gereken kritik takvim ve kurallar:
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) Kritik Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Detay ve Önemli Not
|Evrak Teslim Tarih Aralığı
|08 Aralık – 19 Aralık 2025 (Mesai saatleri içinde)
|Sadece elden teslim kabul edilecektir. E-posta, faks, posta veya kargo ile gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
|Evrak Teslim Adresi
|DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Genel Evrak Birimi (Yalıncak Mahallesi Rize 8 Nolu Sokak No:1/J Ortahisar - TRABZON)
|Evrak Kontrolü
|22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026
|Oluşturulan komisyonlar tarafından belgelerin kontrolü yapılacaktır.
|Noter Kura Çekimi
|02 Mart 2026
|DSİ 22. Bölge Müdürlüğü NECİP İBA Konferans Salonunda (Trabzon adresi) gerçekleştirilecektir.
3 İŞKUR DSİ işçi alımı istenen belgeler neler?
Bu liste genel bir çerçeve sunmakta olup, başvurulan pozisyonun ve Bölge Müdürlüğü'nün özel şartlarına göre ek belgeler talep edilebilir.
Islak İmzalı Yazılı Dilekçe (Başvurunuzu ve teslim ettiğiniz evrakları belirten, ilgili Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış olmalıdır.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimlik belgeniz.)
Öğrenim Belgesi (Diploma aslı veya noter tasdikli sureti ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi.)
İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)
Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecil veya muafiyet durumunu gösteren belge. E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir.)
Vesikalık Fotoğraf (Genellikle son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet istenir.)
Öncelik Durumu Bildirir Belge (Varsa, öncelik hakkına sahip olduğunuzu gösteren belge.)
Sürücü Belgesi Fotokopisi (Sürücü pozisyonlarına başvuran adaylar için istenir.)
Pozisyona Ait Özel Belge/Sertifikalar (Başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen mesleki sertifika, ustalık/kalfalık belgesi, SRC-4 belgesi gibi evraklar.)
Önemli Hatırlatma: Sağlık Kurulu Raporu ve Psikoteknik Raporu gibi bazı belgeler genellikle kura sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan daha sonra talep edilmektedir. Ancak, başvurulan Bölge Müdürlüğü'nün resmi ilanında istenen tüm belgeleri kontrol etmeniz ve teslim etmeniz zorunludur.