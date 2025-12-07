1 milyar TL yatırımla Zade’yi ayağa kaldırdı

Zade Yağ ve Zade Vital markalarını bünyesinde bulunduran 137 yıllık Helvacızade Grubu’nu mayıs ayında satın alan Bacacı Yatırım Holding, yaptığı yatırımlarla şirketi ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

Bitkisel sıvı yağlar, besin destekleri ve fonksiyonel ürünleri ile tanınan Helvacızade Grubu’nu 3 milyar TL’ye satın alan Bacacı Yatırım Holding, kısa sürede yaptığı 1 milyar TL’lik yatırımla Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı sağladı. İstihdam oranını da yüzde 20 artıran şirket, her iki markayı da yurt içinde ve yurt dışında büyütmeyi hedefliyor.

Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefi ise 30 bin tonu geçmek. Zade Yağları’nın gelecek yıl 100 bin ton satış yapması hedefleniyor. Gıda takviye pazarında faaliyet gösteren Zade Vital tarafında ise 2026 yılında üretimin yüzde 100 oranında artırılması hedefleniyor.

35 ÜLKEYE İHRACAT HEDEFİ

Helvacızade Grubu’nu satın alarak Bacacı Yatırım Holding’in üretim kaslarını güçlendirmeye başladıklarını söyleyen Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Son tüketiciye değen, ihracatı olan, üretimi olan bir alanda faaliyet göstermeye başladık. Zade Yağ ve Zade Vital için yatırım yapmayı sürdürüyoruz; makineler alıyoruz, verimliliği artırıyoruz, istihdam yaratmaya devam ediyoruz” diyor.

Yatırımların ana ekseninin üretim verimliliğini artırmak, teknoloji ve dijital dönüşüm altyapısını güçlendirmek, AR-GE ve inovasyonu desteklemek olduğunu belirten Cansu, her iki markanın küresel rekabette daha güçlü bir yer edinmesi için ihracat, lojistik ve markalaşma yatırımlarına da önem verdiklerini belirtiyor. 23 ülkeye ihracat yapan Zade Vital’le hedef 2026’da 35 ülkenin üzerine çıkmak. Marka, 2026 yılında 26 yeni ürün piyasaya sürerek ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Bu yıl 1,5 milyon kutu olan üretimin ise seneye 3 milyon kutuya çıkartılması planlanıyor. Cem Cansu, hedeflerinin ilk 10 oyuncu arasına girmek olduğunu söylüyor.

SATIN ALMALAR SÜRECEK

1980 yılında faaliyetlerine başlayan Bacacı Yatırım Holding, lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, perakende, gıda ve besin takviyeleri alanlarındaki yatırımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Yatırım Holding dijitalleşme ve inovasyon odaklı yeni iş modelleri de geliştirdiklerini söyleyen Cansu, “Satın almalarımız devam edecek. Anadolu’daki farklı sektörleri inceliyoruz. İlgilendiğimiz sektörleri, gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim olarak sayabiliriz” diyor.

“Bacacı, ciroyu 2 milyar dolara çıkaracak”

“2025’te kurumsal yapımızı güçlendirdik, şimdi 2026 yılında o güçlü yapının üzerine bütünleşme ve büyüme dönemine giriyoruz. Yani mevcut yatırımlarımızı derinleştirirken, yeni gelenlerin entegrasyonuna ve sinerji yaratacak yeni alanlara odaklanacağız. 2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. 2026 yılında ise 2 milyar dolarlık ciro hedefimiz var.”