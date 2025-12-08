2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gözler Aralık ayı enflasyonunda

Bu öngörüler doğrultusunda, bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan temel veriler ve tahmini yeni ücret şu şekildedir:

Veri Hâlihazırdaki Değer (01.07.2025 - 31.12.2025) Tahmini Yeni Değer (01.01.2026 - 30.06.2026) Memur Aylık Katsayısı 1,170211 1,389392 (Tahmini) Bedelli Askerlik Bedel Tutarı (240.000 x Katsayı) 280.850,64 TL ~333.454 TL (Tahmini)

Önemli Not: Bu tutar, Aralık ayı enflasyon verilerinin (ve dolayısıyla memur maaş zammının) açıklanacağı Ocak 2026 başında kesinleşecek olup, bu hesaplama yalnızca piyasa beklentilerine dayanmaktadır.