2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gözler Aralık ayı enflasyonunda

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olduğu için, Ocak-Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak yeni ücret, yılın son altı aylık (Temmuz-Aralık 2025) enflasyon farkının açıklanmasıyla belirlenecek.
1 2026 Bedelli askerlik ne kadar olacak?
NTV'de yer alan habere göre bedelli askerlik ücretinin 2026 yılının ilk yarısı (Ocak-Temmuz) için geçerli olacak güncel tutarı, memur maaş katsayısı ve enflasyon farkına dayalı detaylı bir hesaplama ile öngörülmüştür.
Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Tahmini Hesaplaması
Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentiler doğrultusunda, bedelli askerlik ücretinin nasıl revize edileceğine dair yapılan projeksiyonlar şöyledir:
|Hesaplama Kalemi
|Öngörülen Değer
|Öngörülen 6 Aylık Enflasyon Farkı
|%6,96
|Toplu Sözleşme Zammı
|%11,00
|Memur Maaşı Kümülatif Zam Öngörüsü
|%18,73
Bu öngörüler doğrultusunda, bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan temel veriler ve tahmini yeni ücret şu şekildedir:
|Veri
|Hâlihazırdaki Değer (01.07.2025 - 31.12.2025)
|Tahmini Yeni Değer (01.01.2026 - 30.06.2026)
|Memur Aylık Katsayısı
|1,170211
|1,389392 (Tahmini)
|Bedelli Askerlik Bedel Tutarı (240.000 x Katsayı)
|280.850,64 TL
|~333.454 TL (Tahmini)
Önemli Not: Bu tutar, Aralık ayı enflasyon verilerinin (ve dolayısıyla memur maaş zammının) açıklanacağı Ocak 2026 başında kesinleşecek olup, bu hesaplama yalnızca piyasa beklentilerine dayanmaktadır.