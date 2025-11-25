ARA
  • DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün personel alımı süreci, başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimi aşamasına çevrildi. Peki DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı


Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere duyurduğu 1389 işçi alımı için başvuru süreci (17-21 Kasım 2025) İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi sıra, başvurusu kabul edilen adayların belirleneceği noter huzurunda yapılacak olan kura çekimine geldi.

DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 

Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, kurumun takip ettiği aşamalara göre belirlenmektedir. İlanda sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih yer almamakla birlikte, süreçteki ana tarihler ve kura tarihi netleşmiştir:

Evrak Teslimi: Adayların (bazı kadrolar hariç) istenen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine 08 Aralık - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrak Kontrolü: Teslim edilen evrakların kontrolü 22 Aralık 2025 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kura Çekimi Tarihi (Yeni Bilgi): Yayımlanan son duyurulara göre, evrak kontrolünden sonra şartları sağlayan adaylar için noter kurası 02 Mart 2026 Pazartesi tarihinde çekilecektir.

Sonuçların Açıklanması:

Kura çekimi sonuçları (asıl ve yedek listeler), 02 Mart 2026 tarihindeki çekilişin hemen ardından Bölge Müdürlüklerinin resmî internet siteleri üzerinden ilan edilecektir. Bu tarihten sonraki ilk iş günlerinde sonuçların yayınlanması beklenmektedir.

 

 

Kura sonucunda, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl aday ve asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

 Bu süreçte, sonuçların açıklanma tarihi konusunda resmî bir duyuru bulunmamaktadır, ancak kura çekimi tarihi 02 Mart 2026 olduğu için, asıl ve yedek aday listelerinin bu tarihten hemen sonra ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanması beklenir.

 

DSİ 1389 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Toplam alımın 1305'i doğrudan noter kurasıyla, 84'ü ise sınav yöntemiyle belirlenecektir.

1. Noter Kurasi ile Alınacak Kadrolar (1305 İşçi)

Kadro UnvanıAlım SayısıKadro UnvanıAlım Sayısı
Usta Yardımcısı210Sondaj İşçisi69
Aşçı Yardımcısı154Treyler Operatör Yardımcısı66
Şoför154Laborant Yardımcısı64
Düz İşçi140Teknisyen59
Bakımcı-Yağcı116Topoğraf58
Sürveyan105Bekçi44
Su Dağıtım Teknisyeni19Akaryakıtçı15
Hidrolog Yardımcısı13Jeofizik Teknisyeni7
Alet Operatörü5Teknik Ressam2
Pompaj İstasyonu Operatörü2Döşemeci Yardımcısı1
Fotoğrafçı1Kompresör Operatörü1
Noter Kurasi Toplamı1305  

2. Yazılı, Sözlü ve Uygulama Sınavı ile Alınacaklar (84 İşçi)

Kadro UnvanıAlım Sayısı
Operatör84
0
