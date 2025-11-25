DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı

Kura sonucunda, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl aday ve asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Bu süreçte, sonuçların açıklanma tarihi konusunda resmî bir duyuru bulunmamaktadır, ancak kura çekimi tarihi 02 Mart 2026 olduğu için, asıl ve yedek aday listelerinin bu tarihten hemen sonra ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanması beklenir.