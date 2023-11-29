LinkedIn'in yeni araştırmasına göre, yapay zeka becerilerinin en çok talep gördüğü sektörler her zaman en belirgin olanlar değil. Profesyonel hizmetler, idari ve destek hizmetleri, perakende ve imalat, Aralık 2022'den bu yana yapay zeka ile ilgili roller için işe alım yapan en iyi sektörler olarak teknolojiyi geride bırakıyor.

CNBC Make It'de yer alan habere göre LinkedIn'de yapay zeka (YP) veya üretken yapay zekadan bahseden iş ilanları Temmuz 2021-Temmuz 2023 arasında küresel olarak iki kattan fazla arttı. Diğer iş arama platformları da açık YZ rollerinde bir artış gözlemledi.

Indeed'de sorumlu YZ başkanı Trey Causey, "Indeed'de, üretken YZ işleri için yapılan aramalar geçen yıl neredeyse %4.000 arttı ve bu işler için iş ilanları aynı dönemde %306 arttı" diyor.

Ancak bazı roller diğerlerinden daha fazla rağbet görüyor. Indeed ve ZipRecruiter'ın CNBC Make It ile özel olarak paylaştığı verilere göre, şirketlerin işe alım yaptığı ve en çok talep gören 5 yapay zeka işi şöyle:





1 Veri bilimcisi

2 Yazılım mühendisi

3 Veri mühendisi

4 Araştırmacı bilim insanı

5 Ürün yöneticisi

6 ZipRecruiter'a göre, bu roller için ortalama maaşlar 100.000 doları aşıyor. Veri bilimciler 127.128 dolarla en düşük ortalama maaşa sahipken, ürün yöneticileri 153.698 dolarla en yüksek ortalama maaşa sahip.