Volkswagen'den radikal karar: ID. Tiguan, ID Golf ve ID Polo yolda

Volkswagen’in elektrikli araçlarının isimlendirme stratejisini değiştireceği uzun zamandır biliniyordu, ancak detaylar netleşmemişti. Şirket, ID.2all konseptinin üretim versiyonunun “ID. Polo” olarak adlandırılacağını ve bu modelin sportif versiyonunun da “GTI” rozetini taşıyacağını doğruladı.
VW CEO’su Thomas Schäfer, “Model isimlerimiz insanların zihninde sağlam bir şekilde yer etmiş durumda.
Kalite, zamansız tasarım ve teknolojileri simgeliyorlar. Bu nedenle, bilinen isimlerimizi geleceğe taşıyoruz. ID. Polo sadece başlangıç” dedi.
Bu yaklaşım, gelecekte ID. Tiguan gibi klasik model isimlerinin de “ID.” ön ekiyle elektrikli dünyaya aktarılabileceğini gösteriyor. Şirket, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında kamuflajlı ID. Polo ve ID. Polo GTI prototiplerini sergileyerek 2026’da yola çıkacak modellerin ilk ipuçlarını veriyor.
4 İlk İpucu: ID. Polo ve ID. Polo GTI
Üretim versiyonları, ID.2all ve ID.2 GTI konseptlerine büyük ölçüde sadık kalıyor. GTI versiyonu, daha geniş jantları, sportif tamponları ve arka spoyleri ile öne çıkıyor.
4.053 mm uzunluğa, 1.816 mm genişliğe ve 1.530 mm yüksekliğe sahip olan model, tek motorla önden çekişli olacak.
GTI versiyonunun 223 beygir gücünde olması bekleniyor. Hatta söylentilere göre daha performans odaklı bir “Clubsport” versiyonu da yolda.
ID. Polo’nun Avrupa’da 2026 başında satışa 25 bin euronun altında bir fiyatla sunulması planlanıyor.