Altın güne nasıl başladı? 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın piyasalarındaki son durum araştırılıyor. 21 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatlarını yatırımcılar yakından takip ediyor. Peki, altın yeni güne nasıl başladı?

Güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bir bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 550 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 540 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 433 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 587 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 61 dolarda seyrediyor.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi. ABD'de dün açıklanan istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politikasına ilişkin net bir tablo çizmemesi altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, Fed'in faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolara olan talebin arttığını, bu durumun da altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

