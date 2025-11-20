Elon Musk, pazartesi günü ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda konuştu. Musk, yapay zekâ sayesinde paranın “önemsiz hâle geleceğini” söylüyor.

Musk şöyle dedi: “Yeterince ileri bir geleceğe baktığımızda — yapay zekâ ve robotikteki gelişmelerin devam edeceğini varsayarsak, ki bu oldukça muhtemel — para bir noktadan sonra önemini yitirecek.”

Musk, buna rağmen bazı temel sınırlamaların varlığını sürdüreceğini söyledi. Bunlara elektrik (enerji üretimi) ve kütle (ham maddeler, fiziksel kaynaklar) gibi güce bağlı faktörler de dahil.

Musk şöyle devam etti:

“Evrenin temel fizik kuralları hâlâ sınırlar koymaya devam edecek. Ancak bunun dışında, bir aşamada para tamamen önemsiz bir kavram hâline gelebilir.”

Musk bu görüşünü 1987–2012 yılları arasında “Culture” serisini yazan bilimkurgu yazarı Iain Banks’in kitaplarına bağladı. Bu kitapların, “olası ve olumlu bir yapay zekâ geleceğinin nasıl olabileceğine dair iyi bir fikir verdiğini” söyledi.

HERKESİ ZENGİN ETMENİN TEK BİR YOLU VAR

İnsansı robotların büyük bir endüstri olacağını vurgulayan Musk, "Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak." dedi.

Tesla'nın bu alanda öncülük yapacağını ancak insansı robotlar üreten başka şirketlerin de olacağını aktaran Musk, "Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var, o da yapay zeka ve robotik." diye konuştu.

