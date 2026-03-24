Halkbank personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

Halkbank’ın 2026 yılı için duyurduğu 700 personel alımı, bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki Halkbank personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

Ekonomist
Halkbank tarafından duyurulan 2026 yılı personel alımı, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için yılın en kapsamlı istihdam fırsatlarından biri olarak netleşti. KPSS şartı aranmaması ve sınavın banka tarafından özel olarak yapılması, süreci pek çok aday için erişilebilir kılıyor.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri: 24 Mart – 12 Nisan 2026

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026

Sınav Ücreti: 500 TL

Başvuru Kanalı: Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Kadro Dağılımı ve Kontenjanlar

Toplam 700 kişilik alım, adayın uzmanlık alanına ve tercihine göre iki ana grupta toplanıyor:

Kadro UnvanıKontenjanGörev Alanı
Servis Görevlisi380 KişiŞubelerde bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi.
Uzman / Müfettiş / İç Kontrolör Yard.320 KişiGenel Müdürlük birimleri, denetim ve kontrol mekanizmaları.

Sınav ve Değerlendirme Süreci

KPSS puanı yerine adaylar, Halkbank adına Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan özel bir sınavla değerlendirilecek:

Sınav Kapsamı: Genel yetenek, genel kültür ve pozisyona göre alan bilgisi (Ekonomi, Hukuk, Bankacılık vb.) testlerini içerir.

Mülakat Aşaması: Yazılı sınavda baraj puanı aşan adaylar, banka tarafından yapılacak sözlü mülakata davet edilecektir.

Adaylar İçin Önemli Notlar

Kılavuz İncelemesi: Her kadronun yaş sınırı (genellikle 30 yaş altı) ve mezuniyet şartı (İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik vb.) farklılık gösterebilir. Resmi kılavuzu mutlaka detaylıca okuyun.

İkamet Şartı: Servis görevlisi kadrosu için genellikle bankanın ihtiyaç duyduğu illerde ikamet etme önceliği gözetilmektedir.

Ücret Ödemesi: Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin belirtilen sürede yatırılması zorunludur.
