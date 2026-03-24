Halkbank personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

Halkbank tarafından duyurulan 2026 yılı personel alımı, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için yılın en kapsamlı istihdam fırsatlarından biri olarak netleşti. KPSS şartı aranmaması ve sınavın banka tarafından özel olarak yapılması, süreci pek çok aday için erişilebilir kılıyor.
Başvuru ve Sınav Takvimi
Başvuru Tarihleri: 24 Mart – 12 Nisan 2026
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026
Sınav Ücreti: 500 TL
Başvuru Kanalı: Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
Kadro Dağılımı ve Kontenjanlar
Toplam 700 kişilik alım, adayın uzmanlık alanına ve tercihine göre iki ana grupta toplanıyor:
|Kadro Unvanı
|Kontenjan
|Görev Alanı
|Servis Görevlisi
|380 Kişi
|Şubelerde bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi.
|Uzman / Müfettiş / İç Kontrolör Yard.
|320 Kişi
|Genel Müdürlük birimleri, denetim ve kontrol mekanizmaları.
Sınav ve Değerlendirme Süreci
KPSS puanı yerine adaylar, Halkbank adına Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan özel bir sınavla değerlendirilecek:
Sınav Kapsamı: Genel yetenek, genel kültür ve pozisyona göre alan bilgisi (Ekonomi, Hukuk, Bankacılık vb.) testlerini içerir.
Mülakat Aşaması: Yazılı sınavda baraj puanı aşan adaylar, banka tarafından yapılacak sözlü mülakata davet edilecektir.
Adaylar İçin Önemli Notlar
Kılavuz İncelemesi: Her kadronun yaş sınırı (genellikle 30 yaş altı) ve mezuniyet şartı (İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik vb.) farklılık gösterebilir. Resmi kılavuzu mutlaka detaylıca okuyun.
İkamet Şartı: Servis görevlisi kadrosu için genellikle bankanın ihtiyaç duyduğu illerde ikamet etme önceliği gözetilmektedir.
Ücret Ödemesi: Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin belirtilen sürede yatırılması zorunludur.