İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alıyor: İşte başvuru tarihleri ve şartları

Kaymakam Adaylığı Sınavı Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak 65 kaymakam adayı için belirlenen temel başvuru ve eğitim şartları detaylı olarak aşağıda sunulmuştur:

I. Eğitim Şartları (Lisans Düzeyi):

Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden;

Ana Alanlar: Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Eşdeğer Alanlar: Bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak.

II. Eğitim Şartları (Lisansüstü Düzey):

Yukarıdaki ana alanlar dışında kalan üniversitelerin;

Lisans Alanları: Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve

Lisansüstü Tamamlama: Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

III. Belge Zorunluluğu (Mülakat Aşamasında):

Yukarıda belirtilen ana bölümlerden mezun olmayan adaylar, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahsi geçen ana bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin YÖK'ten alacakları eşdeğerlik belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan adaylar ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmî belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

IV. Genel ve Yaş Şartları:

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 48/A maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak.

Yaş Sınırı: 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak).