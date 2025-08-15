Konya Büyükşehir Belediyesi 188 personel alımı yapıyor... İşte başvuru şartları ve personel listesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri Konya Şehir Hizmetleri AŞ. ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri AŞ. aracılığıyla çeşitli kadrolarda toplam 188 personel istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular, ilan edilen tarihler arasında çevrimiçi olarak alınacak.

İstihdam edilecek pozisyonlar ve sayıları şöyle:

Marangoz Ustası: 6

Sıhhi Tesisat Ustası: 17

Kaynak Ustası: 6

Metal/Ahşap Boya Ustası: 4

Elektrik Ustası: 4

Sert Zemin Ustası: 10

Halkla İlişkiler Personeli: 12

Kat Görevlisi: 26

Bahçıvan: 66 erkek, 37 kadın

Başvuru Şartları ve Süreci



Başvurular, yalnızca https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresi üzerinden kabul edilecek. Online başvuru dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Değerlendirme sürecini başarıyla geçen adaylar mülakat ve değerlendirme aşamasına davet edilecek.

Adaylarda aranan başlıca şartlar şunlar: