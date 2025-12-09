ARA
Marka Türkiye'den çekildi, çalışanlar 'ortada bırakıldık' diyor

Türkiye'den çekildiğini duyuran ünlü gelinlik markasının çalışanları tazminatları ve maaşlarını alamadıklarını ifade ediyor.


Son Güncellenme:
Marka Türkiye'den çekildi, çalışanlar 'ortada bırakıldık' diyor

İHA'nın haberine göre Oleg Cassini, 14 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye pazarından ani bir kararla çekildiğini duyurdu. Markanın Adana’daki mağazasında çalışan 9 personel, yaklaşık 5 milyon liralık tazminat ve ödenmeyen maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

1 Türkiye'de 14 yıl faaliyet gösterdi

Türkiye'de 14 yıl faaliyet gösterdi

Dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, 2017'de Adana'da da mağazasını açarak Türkiye'deki mağaza ağını genişletmişti. arka, Türkiye'de 14 yıl, Adana'da ise 8 yıl faaliyet gösterdi. 

2 Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı

Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı

 Oleg Cassini, 13 Ekim'de yayımladığı, "Türkiye'deki operasyonlarımızı sonlandırırken sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız" mesajıyla Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

3 Çalışanlar mağdur olduklarını dile getirdi

Çalışanlar mağdur olduklarını dile getirdi

Markanın çekilmesinin ardından Adana'daki mağazanın 9 çalışanı hem işsiz kaldı hem de tazminatlarını ve içerideki birikmiş maaşlarını alamadıkları için mağduriyet yaşadı.

4 " Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler"

" Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler"

Adana'da mağazanın müdürü Hande Zırtlan sürecü anlatarak, "13 Ekim 2025 yılında Türkiye'den çekildi. Burası da dahil olmak üzere bütün mağazalardaki çalışanların hepsi işten çıkartıldı. Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler. 

Şirket sorumlusu yurtdışında ve kendimizi ifade ettiğimizde şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Türkiye'de hiçbir yetkili bulunmuyor. Tamamen yurtdışına bağlı bir firmaydık. Yatırımcılar yurtdışında faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin ticari hayatı sürerken, Türkiye'deki bu pozisyonda bizler tamamen ortada bırakılmış olduk" dedi.

5 "Bir gün içinde mağazamızı kapattılar"

"Bir gün içinde mağazamızı kapattılar"

Mağazada çalışan Gamze Alişan ise "2017 yılından bu yana bu şirkette çalışıyorum. Bize hiçbir bilgi vermeden, bir gün içinde mağazamızı kapattılar. Doğal olarak ödemelerimiz var ve borçlarımızla birlikte bizi ortada bıraktılar. Adana mağazasında 9 kişi olmak üzere Türkiye'deki tüm çalışanlar olarak çok mağduruz. Tazminat haklarımızı alamadık. Sesimizin duyurulmasını ve haklarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Bu şirkete 10 yılımızı verdik. Adana mağazasında çalışanlar olarak yaklaşık 5 milyon lira alacağımız var. Tüm şirket genelinde hesaplandığında bu miktar çok daha büyük. Şirketimiz hiçbir zaman kötü bir durumda olmamıştı. Burada satışları yapan bizlerdik. Gerçekten buraya kazandırdık ama haklarımızı alamadık" ifadelerini kullandı.
