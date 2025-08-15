Kura sonuçları ve sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listeler henüz yayımlanmadı. Sonuçların, Milli Savunma Bakanlığının resmi kanallarından duyurulması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3097 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura çekimi, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda yapıldı. Şu an itibarıyla kura sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Asıl ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?



Kura çekiminde belirlenen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin resmi personel temin sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kurada adı çıkan adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak, bu nedenle adayların sonuçları internet üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri de aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak. Belge kontrolüne hem asıl hem de yedek adayların tamamı çağrılacak.

Kura sonrası süreç



Kura çekiminin ardından, belirlenen adaylar sözlü sınava davet edilecek. Bu sınavda adaylar 100 üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek işe başlama hakkı kazanacak.

Sonuçlar nereden duyurulacak?



Adaylar, kura sonuçlarını ve sınava girmeye hak kazananların listesini personeltemin.msb.gov.tr adresinden takip edebilecekler.

Kura ile belirlenen adayların, ilan edilen şartları taşıyıp taşımadıkları, eğitim durumu ve mesleki belgeleri gibi bilgileri kontrol edilecek. Sınava girecek adaylar için belge kontrolü süreci başlatılacak.