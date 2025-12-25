MSB işçi alımı başvuruları son gün ne zaman? MSB 1113 işçi alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki askeri fabrikalar, tersaneler ve dikimevlerinde görevlendirilmek üzere 1.113 sürekli işçi alımı için başvuru sürecin başlattı. Savunma sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu teknik gücü karşılamayı hedefleyen bu alım, kamu işçisi statüsünde istihdam edilmek isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor.

MSB işçi alımı başvuru takvimi: Son gün yarın!

Adayların başvurularını tamamlaması için belirlenen takvimde son saatlere girildi:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Aralık 2025

Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2025 (Yarın)

Kanal: Başvurular yalnızca İŞKUR internet şubesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla dijital ortamda yapılmaktadır.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakanlık, başvuru sürecinde adayların hata yapmaması için şu kritik kuralları hatırlatıyor:

Tek Tercih Hakkı: Her aday, ilan edilen kadrolar arasından yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapıldığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Belge Kontrolü: Başvurulan meslek kolu için istenen teknik lise mezuniyeti veya mesleki yeterlilik belgelerinin tam olması şarttır.

Seçim Süreci: Noter Kurası ve Sınav

Başvurular tamamlandıktan sonra adayları iki aşamalı bir değerlendirme süreci bekliyor:

Noter Huzurunda Kura: Başvuran adaylar arasından açık iş pozisyonunun 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday, Ocak 2026 içerisinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü/Uygulamalı Sınav: Kura sonucunda asıl listede yer alan adaylar, mesleki bilgilerinin ölçüleceği sözlü veya uygulamalı sınava davet edileceklerdir.

Alım Yapılacak Başlıca İller ve Meslekler

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere 15 farklı ilde yapılacak alımlarda; elektrikçi, kaynakçı, tornacı, motor ustası ve gemi inşa işçisi gibi teknik branşlar ön planda yer alıyor.