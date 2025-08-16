ARA
DOLAR
40,83
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4378,79
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MSB işçi alımı kura sonuçları son durum: 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3097 işçi alımı için başvuru sürecini 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamladı. Başvurusu onaylanan adayların merakla beklediği kura çekimi, 14 Ağustos Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki kura sonuçları açıklandı mı?

16 Ağustos 2025 | 10:59
MSB işçi alımı kura sonuçları son durum: 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor...

Bu kura çekiminde, ihtiyaç duyulan kadroların dört katı kadar asil ve yedek aday belirlendi. Adayların isim listesi, herhangi bir yazılı veya e-posta bildirimi yapılmaksızın, yalnızca personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu nedenle, sonuçları takip etmek isteyen adayların bu adresi düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kura sonrası sınav ve atama süreci

Kurada adı çıkan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sınavda adaylar 100 üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak.

Sınavda başarılı olan adaylar, MSB tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek atama sürecine girecek. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri de yine personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Belge kontrolü aşamasına hem asil hem de yedek adaylar çağrılacak. Adayların bu aşamada belgelerin asılları ve fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Alım yapılan kadrolar

MSB, bu alımlarla birçok farklı alanda personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam edilecek meslek grupları arasında;

  • şoför, aşçı
  • elektrikçi
  • kaynak teknisyeni
  • marangoz
  • inşaat ustası
  • oto bakım-onarımcısı
  • terzi, tornacı
  • ambalajcı 

ve daha birçok pozisyon yer alıyor.

MSB işçi alımı kura sonuçları son durum

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3,097 işçi alımı için yaptığı kura çekilişinin ardından merakla beklenen sonuçların duyurulacağı tarihi henüz açıklamadı. Kuraya katılan adaylar, kura sonuçlarını ne zaman ve nereden öğrenebileceklerini araştırıyor.

MSB'nin daha önce yayınladığı ilana göre, kura sonuçları personeltemin.msb.gov.tr web adresi üzerinden TC kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. Sonuçların kesin açıklanma tarihiyle ilgili resmi bir bilgilendirme yapıldığında MSB'nin web sitesini takip etmek önemli.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL