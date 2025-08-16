MSB işçi alımı kura sonuçları son durum: 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor...

Bu kura çekiminde, ihtiyaç duyulan kadroların dört katı kadar asil ve yedek aday belirlendi. Adayların isim listesi, herhangi bir yazılı veya e-posta bildirimi yapılmaksızın, yalnızca personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu nedenle, sonuçları takip etmek isteyen adayların bu adresi düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kura sonrası sınav ve atama süreci



Kurada adı çıkan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sınavda adaylar 100 üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak.

Sınavda başarılı olan adaylar, MSB tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek atama sürecine girecek. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri de yine personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Belge kontrolü aşamasına hem asil hem de yedek adaylar çağrılacak. Adayların bu aşamada belgelerin asılları ve fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Alım yapılan kadrolar



MSB, bu alımlarla birçok farklı alanda personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam edilecek meslek grupları arasında;

şoför, aşçı

elektrikçi

kaynak teknisyeni

marangoz

inşaat ustası

oto bakım-onarımcısı

terzi, tornacı

ambalajcı

ve daha birçok pozisyon yer alıyor.

