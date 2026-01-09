ARA
MSB personel alımı ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 1.457 memur ve sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki MSB personel alımı ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu personeli olma hayali kuran adaylar için 1.457 memur ve sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.  

Başvuru Takvimi ve Yöntemi

Adayların başvurularını tamamlaması için yaklaşık iki haftalık bir süresi bulunuyor.

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2026, Saat 23:59

Başvuru Kanalı: Sadece personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilmektedir.

Kısıtlama: Her aday sistem üzerinden sadece tek bir unvan için tercih yapabilecektir.

 

Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Alımlarda en büyük payı büro ve destek personeli alırken, teknik kadrolarda da ciddi bir kontenjan ayrılmış durumda.

Kadro UnvanıAlınacak Kişi Sayısı
Büro Personeli448
Destek Personeli375
Mühendis216
Teknisyen146
Tekniker100
Hemşire33

Bunların dışında; avukat, psikolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mütercim-tercüman ve garson gibi pek çok farklı branşta da alım yapılacaktır. Mühendis kadroları; bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve mekatronik gibi stratejik branşları kapsamaktadır.

 

KPSS ve Eğitim Şartları

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için 2024 KPSS sınavına girmiş olmaları şarttır. Mezuniyet seviyesine göre puan türleri şu şekildedir:

Lisans: KPSS P3

Ön Lisans: KPSS P93

Ortaöğretim (Lise): KPSS P94

Genel Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması (yapmış, tecilli veya muaf).
