MSB personel alımı ne zaman, nasıl yapılır? Şartları neler?

Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Alımlarda en büyük payı büro ve destek personeli alırken, teknik kadrolarda da ciddi bir kontenjan ayrılmış durumda.

Kadro Unvanı Alınacak Kişi Sayısı Büro Personeli 448 Destek Personeli 375 Mühendis 216 Teknisyen 146 Tekniker 100 Hemşire 33

Bunların dışında; avukat, psikolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mütercim-tercüman ve garson gibi pek çok farklı branşta da alım yapılacaktır. Mühendis kadroları; bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve mekatronik gibi stratejik branşları kapsamaktadır.