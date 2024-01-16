ARA
Bist 100
8031,52
-0,16%
Bist 100
Dolar/TL
30,1099
0,0964%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7882
-0,5322%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,567%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1974,63
-0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret

Bir İK ve kariyer uzmanına göre, iş görüşmesi sırasında narsist bir yönetici ile karşı karşıya olduğunu gösteren 5 işaret var.

16 Ocak 2024 | 07:54
Son Güncellenme: 16 Ocak 2024 | 08:27
0
Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret

20 yıllık deneyime sahip İK ve kariyer uzmanı Tamica Sears, CNBC için kaleme aldığı makalede bir mülakatta, söz konusu iş yerinin toksik bir ortama sahip olup olmadığını gösteren bazı işaretler olduğunu söylüyor. Ona göre karşınızda narsist bir yönetici olduğunu gösteren 5 kırmızı bayrak şöyle:
 

1 1. Sizi neredeyse hiç sormazlar

1. Sizi neredeyse hiç sormazlar Sears, "Mülakat sırasında geçmişinizden veya deneyiminizden çok kendilerinden bahsediyorlarsa narsist bir patronla karşı karşıya olabilirsiniz" diyor. Yani örneğin görüştüğünüz kişi sizinle ilgilenmekten çok "Departmanın başına geçtikten sonra işler gerçekten iyi gitmeye başladı; Ben gelip işleri tersine çevirene kadar o proje tam bir felaketti" gibi sözler söylüyorsa dikkat. Sears, "Ben" yerine "biz" ifadesini kaç kez duyduğunuza dikkat edin" diyor.

2 2. Küçümseyici bir tavırları vardır

2. Küçümseyici bir tavırları vardır Sears, "Görüşme sırasında başkalarına nasıl davrandıklarını veya başkaları hakkında nasıl konuştuklarını gözlemleyin. İş arkadaşlarını görmezden geliyorlar mı? Birlikte çalışacağınız kişileri küçümsüyorlar mı? Bu davranış kendini birkaç farklı şekilde gösterebilir. Örneğin, görüşme sırasında birisi özür dileyerek imza istemek için başını uzatabilir ve yöneticinin yanıtı sinirli bir şekilde olur: "İş yerinde olduğumu görmüyor musun?" diyor.

3 3. Kendinizden şüphe etmenize neden olurlar

3. Kendinizden şüphe etmenize neden olurlar Başarılarınızı; deneyimlerinizi sorgulamaya çalışabilir. Örneğin, onlara bir başarınızdan bahsederseniz, şöyle söyleyebilirler: "Bu biraz abartılı görünüyor" ya da "Yaptıklarının hepsi bu kadar mı?". Bunlar, orada çalışmanın beceri ve yeteneklerinizden şüphe duymanıza neden olacağının işaretleridir.

4 4. Somut bir planları olmadan büyük vaatlerde bulunurlar

4. Somut bir planları olmadan büyük vaatlerde bulunurlar Sears, "Narsist bir patron, sizin yıldız oyuncu olduğunuz bir gelecek vizyonu anlatacaktır ancak ayrıntılar belirsizdir. Bu nedenle ilk görüşmede gerçek olamayacak kadar iyi şeyler duyarsanız, çıkmaz bir işe giriyor olabilirsiniz" diyor.

5 5. Garip bir şekilde kişisel eleştirilerde bulunurlar

5. Garip bir şekilde kişisel eleştirilerde bulunurlar Sears'a göre yapıcı ve profesyonel geribildirim narsistin araç setinde yer almaz. Geri bildirimleri yardımcı olmaktan çok ince bir saldırı gibi görünüyorsa muhtemelen narsist bir yönetici ile karşı karşıyasınız.
İlgili Haberler
Mavi yakanın maaşı da cazibesi de artıyor: Uzmanlara göre 2 nedeni var
Mavi yakanın maaşı da cazibesi de artıyor: Uzmanlara göre 2 nedeni var
Harvard eğitimli bir uzmana göre duygusal zekası düşük patronların 3 özelliği
Harvard eğitimli bir uzmana göre duygusal zekası düşük patronların 3 özelliği
0
  • ALTIN GRAM - TL 1974,63 -0,64%
  • ALTIN ONS 2039,77 -0,73%
  • BIST 100 8031,52 -0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1099 0,0964%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7882 -0,5322%
  • EURO/USD 1,089 -0,567%
  • INGILIZ STERLINI 1,26352 -0,7174%
  • JAPON YENI 146,636 0,578%
  • KANADA DOLARI 1,34935 0,46422%
  • RUS RUBLESI 87,96 -2,158%
Günün En Çok Okunanları
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
Şişecam'dan kapasite artışı kararı
GERİ
İLERİ
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL