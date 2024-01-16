Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret

20 yıllık deneyime sahip İK ve kariyer uzmanı Tamica Sears, CNBC için kaleme aldığı makalede bir mülakatta, söz konusu iş yerinin toksik bir ortama sahip olup olmadığını gösteren bazı işaretler olduğunu söylüyor. Ona göre karşınızda narsist bir yönetici olduğunu gösteren 5 kırmızı bayrak şöyle:



1 1. Sizi neredeyse hiç sormazlar Sears, "Mülakat sırasında geçmişinizden veya deneyiminizden çok kendilerinden bahsediyorlarsa narsist bir patronla karşı karşıya olabilirsiniz" diyor. Yani örneğin görüştüğünüz kişi sizinle ilgilenmekten çok "Departmanın başına geçtikten sonra işler gerçekten iyi gitmeye başladı; Ben gelip işleri tersine çevirene kadar o proje tam bir felaketti" gibi sözler söylüyorsa dikkat. Sears, "Ben" yerine "biz" ifadesini kaç kez duyduğunuza dikkat edin" diyor.

2 2. Küçümseyici bir tavırları vardır Sears, "Görüşme sırasında başkalarına nasıl davrandıklarını veya başkaları hakkında nasıl konuştuklarını gözlemleyin. İş arkadaşlarını görmezden geliyorlar mı? Birlikte çalışacağınız kişileri küçümsüyorlar mı? Bu davranış kendini birkaç farklı şekilde gösterebilir. Örneğin, görüşme sırasında birisi özür dileyerek imza istemek için başını uzatabilir ve yöneticinin yanıtı sinirli bir şekilde olur: "İş yerinde olduğumu görmüyor musun?" diyor.

3 3. Kendinizden şüphe etmenize neden olurlar Başarılarınızı; deneyimlerinizi sorgulamaya çalışabilir. Örneğin, onlara bir başarınızdan bahsederseniz, şöyle söyleyebilirler: "Bu biraz abartılı görünüyor" ya da "Yaptıklarının hepsi bu kadar mı?". Bunlar, orada çalışmanın beceri ve yeteneklerinizden şüphe duymanıza neden olacağının işaretleridir.

4 4. Somut bir planları olmadan büyük vaatlerde bulunurlar Sears, "Narsist bir patron, sizin yıldız oyuncu olduğunuz bir gelecek vizyonu anlatacaktır ancak ayrıntılar belirsizdir. Bu nedenle ilk görüşmede gerçek olamayacak kadar iyi şeyler duyarsanız, çıkmaz bir işe giriyor olabilirsiniz" diyor.