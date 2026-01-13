OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel sonuçları nereden öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan 496 sözleşmeli personel alımı için müracaatlar geçtiğimiz ay itibarıyla sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama süreci başladı.

OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilecek 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular, belirttiğiniz üzere 4 Aralık 2025 tarihinde sona erdi. Bugün (13 Ocak 2026) itibarıyla adayların sonuç beklentisi en üst seviyeye ulaşmış durumda.

OGM'nin personel alım süreçleri genellikle başvuruların bitiminden sonraki 4-6 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Benzer ilanlarda (örneğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü alımlarında) sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığı görülmüştür. OGM 496 personel alımı için sonuçların Ocak ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

Resmi açıklama yapıldığında adaylar sonuçlarına şu iki kanal üzerinden ulaşabilecekler:

e-Devlet Kariyer Kapısı: "Kamu İşe Alım" hizmeti üzerinden giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

OGM Resmi Web Sitesi: ogm.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yerleştirme sonuçlarına dair liste ve duyuru metni yayımlanacaktır.