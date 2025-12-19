OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? OGM 496 personel alımı sonuçları sorgulama

Yerleştirme işlemlerinin şeffaflığını sağlamak adına süreç, tamamen Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yürütülecek ve eş zamanlı olarak kurumun resmi internet sitesi olan "www.ogm.gov.tr" üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu aşamada en çok dikkat çeken teknik detay ise puanların eşitliği durumunda uygulanacak olan kriterlerdir. Eğer adayların KPSS puanları tamamen aynı ise yerleştirme önceliği önce mezuniyet tarihi daha eski olan adaya verilecek; burada da bir eşitlik söz konusu olursa, yaşı daha büyük olan aday sıralamada üst basamağa yerleşerek atama hakkı kazanacaktır.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların herhangi bir ek tebligat beklemeksizin belirtilen belgeleri hazırlayarak göreve başlama işlemlerini başlatmaları gerekecek. Özellikle "mezuniyet tarihi" ve "yaş" gibi belirleyici faktörlerin kritik rol oynayacağı bu hassas sıralama, yeni yılın ilk günlerinde orman teşkilatının merkez ve taşra birimlerindeki personel ihtiyacını karşılamış olacak. Adayların bu süre zarfında kişisel e-Devlet profillerini ve kurum duyurularını günlük olarak kontrol etmeleri, hak kaybı yaşanmaması adına hayati önem taşıyor.