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Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak: 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli... İşte başvuru şartları ve detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte başvuru şartları ve detaylar

02 Mayıs 2025 | 10:25
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2025 | 11:21
Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak: 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli... İşte başvuru şartları ve detaylar

Buna göre, genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak,

5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3/KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

6. KPSS ve psikomotor uygulama testi sonucunda başarılı olup, asil listeye girmeye hak kazanarak yerleştirme işlemi yapılan personelin, İHA konusunda verilecek olan eğitimde başarısız olmaları halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.

Özel Şartlar;

1- İHA PİLOTU

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve

haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

2- İHA TEKNİK PERSONELİ

a) Mekanik- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
b) Mekanik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)


1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programından mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
e) Faydalı Yük- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının Lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

f) Faydalı Yük-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)

1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden  mezun olmak.

2. Tam  Teşekküllü  Sağlık  Kurum  ve  Kuruluşlarından  (Yurdun  her  yerinde  görev  yapabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.    (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

Adaylar 05.05.2025-19.05.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 19.05.2025 gecesi saat  23:59'da  sona  erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  Adayların  başvuru işleminden  önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. (Örneğin; İHA Teknik Personeli pozisyonu için başvuru yapacak adaylar Mekanik, Elektronik veya Faydalı Yük pozisyonlarından yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.)
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İHA PİLOTU VE İHA TEKNİK PERSONELİ

GÖREV YERLERİ

İHA TEKNİK PERSONELİ

PİLOT

Ataması Yapılacak Olan Birimler

Görevlendirileceği Birimler

Mekanik

Elektronik

Faydalı yük

Pilot

Lisans

Önlisans

Lisans

Önlisans

Lisans

Önlisans

Lisans

Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Şakirpaşa Orman İHA Şefliği (Adana İli)

6

2

2

2

2

6

8

Ankara Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Ankara Orman Havacılık Şefliği (Ankara İli)

1

1

1

-

2

-

2

Antalya Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Gazipaşa Orman İHA Şefliği (Antalya İli)

3

1

1

1

1

3

4

İzmir Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Keşan Orman İHA Şefliği (Edirne İli)

3

1

1

1

1

3

4

İzmir Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Akhisar Orman İHA Şefliği (Manisa İli)

3

1

1

1

1

3

4

İzmir Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Bursa Orman İHA Şefliği (Bursa İli)

3

1

1

1

1

3

4

Muğla Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü

Milas Orman İHA Şefliği (Muğla İli)

3

1

1

1

1

3

4

TOPLAM

22

8

8

7

9

21

30

0
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SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
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ASELSAN temettü teklifini duyurdu
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