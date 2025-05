Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak: 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli... İşte başvuru şartları ve detaylar

Buna göre, genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI



Genel Şartlar



1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.



4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak,



5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3/KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.



6. KPSS ve psikomotor uygulama testi sonucunda başarılı olup, asil listeye girmeye hak kazanarak yerleştirme işlemi yapılan personelin, İHA konusunda verilecek olan eğitimde başarısız olmaları halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.



Özel Şartlar;



1- İHA PİLOTU

1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve



haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)



2- İHA TEKNİK PERSONELİ



a) Mekanik- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı programlarının birinden mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

b) Mekanik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programından mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

e) Faydalı Yük- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının Lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)



f) Faydalı Yük-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)



1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.



2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)



BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ



Adaylar 05.05.2025-19.05.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 19.05.2025 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.



Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.



Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. (Örneğin; İHA Teknik Personeli pozisyonu için başvuru yapacak adaylar Mekanik, Elektronik veya Faydalı Yük pozisyonlarından yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.)

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.