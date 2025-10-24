EGM promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Polis promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi başarıyla tamamlanarak anlaşma sağlandı. İhalenin tamamlanmasının ardından, polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları şimdi promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe odaklandı.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen banka promosyon ihalesini İş Bankası'nın kazandığı kesinleşmiştir. Ancak promosyon ödeme takvimi ve yeni protokolün yürürlüğe gireceği tarihe dair EGM'nin resmî internet sitesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Beklentiler ve Tarihler:

Protokol Başlangıcı: Yeni protokolün, 2025 yılının Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu beklenti, 2022 yılında yapılan önceki protokolün de 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmesine dayanmaktadır.

Geçerlilik: Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte otomatik olarak geçerli olacak.

Resmi Duyuru: İhaleyi kazanan İş Bankası ile EGM arasında sözleşmenin imzalanmasının ardından, ödeme şartları ve süreçlerine ilişkin tüm detaylar resmî bir duyuru ile kamuoyuyla paylaşılacak.

2025 EGM PROMOSYON TUTARI NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, ihaleyi Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifiyle kazandığını resmen bildirdi.

İhale Süreci ve Gelişmeler:

İlk Teklifler: 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri Türkiye Vakıflar Bankası (90 bin lira) ve Türkiye İş Bankası (88 bin 500 lira) vermişti.

Bakanın Girişimi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabul ederek, her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmesini talep etti.

Nihai Teklifler: Türkiye Vakıflar Bankası teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası teklifini personel başına 100 bin liraya yükseltti.

Sonuç: Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifi kabul edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür edilirken, sonucun Emniyet Teşkilatı mensuplarına hayırlı olması dileği iletildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" ifadelerini kullandı.