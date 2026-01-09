Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılındaki personel politikasının önceliğini "uzman doktor ihtiyacını karşılamak" üzerine kurduğunu açıkça gösteriyor. Toplam 26 bin 673 kontenjanın yaklaşık %99’unun doktor kadrolarına ayrılmış olması, özellikle taşra teşkilatlarındaki hekim açığını kapatmaya yönelik stratejik bir hamle niteliğinde.

Kadro dağılımına baktığımızda ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

2026 Sağlık Bakanlığı Kadro Dağılımı Detayları

Uzman Doktor (22.983): Alımın en büyük kısmını oluşturuyor. Bu kadrolar, Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde branş bazlı uzman açığını kapatmak üzere kullanılacak.

Doktor - Pratisyen (3.652): Acil servisler ve toplum sağlığı merkezleri gibi birimlerde görevlendirilmek üzere ayrılan kontenjan.

Diğer Branşlar: Sağlık Teknikeri (25), Ebe (9), Hemşire (2) ve Diyetisyen (1) kadroları, bu spesifik (4924 sayılı kanun kapsamındaki) alımda sembolik düzeyde kalmış görünüyor.