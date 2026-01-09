Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, 2026 yılı içerisinde kamuya atanmak isteyen binlerce aday için en önemli gündem maddesi haline geldi. Özellikle "eleman temininde güçlük çekilen" yerlerde istihdam edilmek üzere planlanan bu alımlar için başvuru süreci ve kontenjan dağılımına dair detaylar merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin beklentiler, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte adaylar arasında iyice yoğunlaşmış durumda. Bakanlık tarafından henüz takvim netleştirilmemiş olsa da, geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında alınmış olması, 2026 yılı için de en güçlü ihtimalin Nisan sonu veya Mayıs başı olduğu yönündeki görüşleri kuvvetlendiriyor.
Sözleşmeli pozisyonlar için süreç tamamen ÖSYM üzerinden yürütülecek. Tercih kılavuzu yayımlandığı anda, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarına ve mezuniyetlerine uygun hastaneleri tercih edecekler. Bu atamalar merkezi yerleştirme usulüyle yapıldığı için herhangi bir mülakat aşaması olmayacak; yalnızca KPSS puan üstünlüğü esas alınacak. Bu nedenle adayların güncel KPSS puanlarının geçerliliğini ve branş sıralamalarını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılındaki personel politikasının önceliğini "uzman doktor ihtiyacını karşılamak" üzerine kurduğunu açıkça gösteriyor. Toplam 26 bin 673 kontenjanın yaklaşık %99’unun doktor kadrolarına ayrılmış olması, özellikle taşra teşkilatlarındaki hekim açığını kapatmaya yönelik stratejik bir hamle niteliğinde.
Kadro dağılımına baktığımızda ortaya çıkan tablo şu şekildedir:
2026 Sağlık Bakanlığı Kadro Dağılımı Detayları
Uzman Doktor (22.983): Alımın en büyük kısmını oluşturuyor. Bu kadrolar, Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde branş bazlı uzman açığını kapatmak üzere kullanılacak.
Doktor - Pratisyen (3.652): Acil servisler ve toplum sağlığı merkezleri gibi birimlerde görevlendirilmek üzere ayrılan kontenjan.
Diğer Branşlar: Sağlık Teknikeri (25), Ebe (9), Hemşire (2) ve Diyetisyen (1) kadroları, bu spesifik (4924 sayılı kanun kapsamındaki) alımda sembolik düzeyde kalmış görünüyor.