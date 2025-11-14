ARA
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2025 yılı için duyurduğu memur alımı ilanı, farklı branşlarda yeni kadroların açılmasıyla adaylar tarafından ilgiyle karşılandı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları


Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapıyor: İşte başvuru tarihleri ve şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda devlet memuru alımı yapacağını duyurmuştur.

İlana dair kritik bilgiler ve başvuru şartları şöyledir: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Memur AlımınBaşvuru Takvimi ve Kanalı

Başvuru Tarihleri: 17 – 26 Kasım 2025 tarihleri arasında.

Başvuru Kanalı: Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Alım yapılacak unvanlar arasında farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır:

İhale/Kontrat Uzmanı

Beden Eğitimi Öğretmeni

Su Ürünleri Öğretmeni

Arama Kurtarma Uzmanı

Grafiker

Memur (Mal Sorumlusu)

Memur (Taşra Teşkilatı)

Başvuru Şartları

KPSS Şartı

Adayların 2024 KPSS'ye girmiş olması ve ilgili kadro için asgari puanı almış olması gerekmektedir:

KPSSP03 puan türü: Uzman ve öğretmen kadroları için.

KPSSP93 puan türü: Memur kadroları için.

Yaş Şartı

En az 18 yaşını doldurmuş olması (17 Kasım 2007 ve öncesi doğumlu).

36 yaşından gün almamış olması (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu).

Diğer Şartlar

Mezuniyet: Başvurulacak pozisyona ilişkin öğrenim mezuniyet şartı aranmaktadır. Tüm detaylar www.sg.gov.tr adresindeki bilgilendirme kılavuzunda yer almaktadır.

Askerlik: Adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması (yapmış, tecilli, muaf vb.) gerekmektedir.

Kamu Deneyimi: Daha önce 657 sayılı Kanun'a tabi çalışanlar için, 97. madde uyarınca yeniden başvuru koşulları aranmaktadır.

