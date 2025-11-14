Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapıyor: İşte başvuru tarihleri ve şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda devlet memuru alımı yapacağını duyurmuştur.
İlana dair kritik bilgiler ve başvuru şartları şöyledir:
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Memur AlımınBaşvuru Takvimi ve Kanalı
Başvuru Tarihleri: 17 – 26 Kasım 2025 tarihleri arasında.
Başvuru Kanalı: Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacaktır.
Alım Yapılacak Kadrolar
Alım yapılacak unvanlar arasında farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır:
İhale/Kontrat Uzmanı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Su Ürünleri Öğretmeni
Arama Kurtarma Uzmanı
Grafiker
Memur (Mal Sorumlusu)
Memur (Taşra Teşkilatı)
Başvuru Şartları
KPSS Şartı
Adayların 2024 KPSS'ye girmiş olması ve ilgili kadro için asgari puanı almış olması gerekmektedir:
KPSSP03 puan türü: Uzman ve öğretmen kadroları için.
KPSSP93 puan türü: Memur kadroları için.
Yaş Şartı
En az 18 yaşını doldurmuş olması (17 Kasım 2007 ve öncesi doğumlu).
36 yaşından gün almamış olması (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu).
Diğer Şartlar
Mezuniyet: Başvurulacak pozisyona ilişkin öğrenim mezuniyet şartı aranmaktadır. Tüm detaylar www.sg.gov.tr adresindeki bilgilendirme kılavuzunda yer almaktadır.
Askerlik: Adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması (yapmış, tecilli, muaf vb.) gerekmektedir.
Kamu Deneyimi: Daha önce 657 sayılı Kanun'a tabi çalışanlar için, 97. madde uyarınca yeniden başvuru koşulları aranmaktadır.