Sendikalar, zam teklifi için ne dedi?

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda ilk teklifini verdi.

Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

Toplantının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gazetecilere açıklamada bulundu.

Yalçın, teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını belirterek, teklifin akılla, vicdanla ve hakkaniyetle alakasının olmadığını savundu.

İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiği görüşünü paylaşan Yalçın, "Ortaya koyduğumuz irade işverenin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz." dedi.

Teklifin, pazardaki marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle uyuşmadığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. İşverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Onun için memurun, emeklilerinin sorunlarını çözen bir teklif bekliyoruz. Yarın Çalışma Bakanlığının önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de enflasyonun yüzde 33 civarında olduğunu belirterek, "Bu rakamlarla toplu sözleşme biterse, ocak ayı itibarıyla kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz yine bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu rakamları tekrar değerlendirerek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla gelinmesini talep ediyoruz. Aynı işi yapan Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışan ile İş Kanunu'na tabi çalışanlar arasında ücret noktasında ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Bu farklılıkları, toplu sözleşme masası gidermek zorundadır. Yoksa başka türlü çalışma barışını sağlayamayız. Gelen teklif, çalışma barışını tesis edecek, bu ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak bir teklif değil."