EGM promosyon ne zaman yatacak? Gözler 2025 EGM maaş promosyonlarında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini kapsayan ve Türkiye İş Bankası ile imzalanan protokol sonrası ödenecek olan 100.000 TL'lik promosyon için geri sayım başladı.

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini ilgilendiren rekor promosyon ödemesinin tarihi, önceki döneme ait anlaşma protokolünün sona erme tarihiyle ilişkilendirilerek tahmin ediliyor.

100.000 TL (Tüm emniyet çalışanları faydalanacak.)

Bir önceki dönem promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım'da tamamlandı.

Eski protokolün Kasım ayında sona ermesi nedeniyle, yeni anlaşma olan 100 bin TL'lik ödemelerin Kasım ayının içerisinde başlaması ve personelin maaş hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2025 EGM Promosyon Anlaşması Detayları

İhale Tarihi: 21 Ekim 2025

Kapsam: EGM merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemeleri.

İçişleri Bakanı Müdahalesi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyonu kabul ederek en yüksek teklifi veren iki bankadan tekliflerini yeniden değerlendirmelerini talep etti.

Yükseltilen Teklifler:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. teklifini 90.000 TL seviyesinde tuttu.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ise ilk teklifini (88.500 TL) artırarak 100.000 TL'ye yükseltti.

Anlaşmayı Kazanan: En yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. oldu.

Böylece EGM personeli için rekor seviyede, 100.000 TL tutarındaki promosyon anlaşması kesinleşmiştir. Ödemelerin, önceki protokolün bitimini takiben Kasım ayının ikinci haftası itibarıyla hesaplara yatırılması beklenmektedir.