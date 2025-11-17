Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2026 yılbaşına kaç gün kaldı?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılı yılbaşı için de çeşitli etkinlik ve kutlama planları yapılıyor Yeni yıla sayılı günler kala, 2026 yılı resmi tatil takvimi, tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2026 resmi tatil günlerinin hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olacağı merak ediliyor.

YILBAŞI NE ZAMAN?

2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026’ya bağlayan yılbaşı gecesi olacak.

1 OCAK 2026 HANGİ GÜN?

Bu yıl 31 Aralık tarihi Çarşamba gününe denk gelirken yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise Perşembe olacak.

2026 yılına ait tüm resmi tatil günleri ve dini bayramların tarihleri netleşmiştir. Bu takvim, tatil ve uzun dönem planlamaları için büyük kolaylık sağlayacaktır.

İşte 2026 Resmi Tatiller Takviminin hafta içi ve hafta sonu dağılımı:

2026 Resmi Tatil Günleri

Tatil Adı Tarih Gün Tatil Süresi Yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe 1 Gün (Hafta İçi) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe 1 Gün (Hafta İçi) Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2026 Cuma 1 Gün (Hafta İçi) Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı 1 Gün (Hafta İçi) Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz 2026 Çarşamba 1 Gün (Hafta İçi) Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar 1 Gün (Hafta Sonu) Cumhuriyet Bayramı Arifesi 28 Ekim 2026 Çarşamba Yarım Gün (Öğleden Sonra) Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe 1.5 Gün (Hafta İçi) Yılbaşı Gecesi 31 Aralık 2026 Perşembe (Tatil Değil)

2026 Dini Bayram Tatilleri