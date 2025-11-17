ARA
  • Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2026 yılbaşına kaç gün kaldı?

2026 yılına yaklaşırken resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşının hangi güne denk geleceği şimdiden merak ediliyor. Peki Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2026 yılbaşına kaç gün kaldı?


Her yıl olduğu gibi 2026 yılı yılbaşı için de çeşitli etkinlik ve kutlama planları yapılıyor Yeni yıla sayılı günler kala, 2026 yılı resmi tatil takvimi, tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2026 resmi tatil günlerinin hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olacağı merak ediliyor. 

YILBAŞI NE ZAMAN?

2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026’ya bağlayan yılbaşı gecesi olacak.

1 OCAK 2026 HANGİ GÜN?

Bu yıl 31 Aralık tarihi Çarşamba gününe denk gelirken yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise Perşembe olacak.

2026 yılına ait tüm resmi tatil günleri ve dini bayramların tarihleri netleşmiştir. Bu takvim, tatil ve uzun dönem planlamaları için büyük kolaylık sağlayacaktır.

İşte 2026 Resmi Tatiller Takviminin hafta içi ve hafta sonu dağılımı:

2026 Resmi Tatil Günleri

Tatil AdıTarihGünTatil Süresi
Yılbaşı1 Ocak 2026Perşembe1 Gün (Hafta İçi)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe1 Gün (Hafta İçi)
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026Cuma1 Gün (Hafta İçi)
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı1 Gün (Hafta İçi)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba1 Gün (Hafta İçi)
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar1 Gün (Hafta Sonu)
Cumhuriyet Bayramı Arifesi28 Ekim 2026ÇarşambaYarım Gün (Öğleden Sonra)
Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2026Perşembe1.5 Gün (Hafta İçi)
Yılbaşı Gecesi31 Aralık 2026Perşembe(Tatil Değil)

2026 Dini Bayram Tatilleri

Bayram AdıTarihGünToplam Tatil Süresi
Ramazan Bayramı Arifesi19 Mart 2026PerşembeYarım Gün
Ramazan Bayramı 1. Gün20 Mart 2026Cuma3 Gün (Cuma-Pazar)
Ramazan Bayramı 3. Gün22 Mart 2026Pazar 
Kurban Bayramı Arifesi26 Mayıs 2026SalıYarım Gün
Kurban Bayramı 1. Gün27 Mayıs 2026Çarşamba4.5 Gün (Salı Öğleden Sonra-Cumartesi)
Kurban Bayramı 4. Gün30 Mayıs 2026Cumartesi 
0
