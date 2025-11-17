Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2026 yılbaşına kaç gün kaldı?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılı yılbaşı için de çeşitli etkinlik ve kutlama planları yapılıyor Yeni yıla sayılı günler kala, 2026 yılı resmi tatil takvimi, tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2026 resmi tatil günlerinin hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olacağı merak ediliyor.
YILBAŞI NE ZAMAN?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026’ya bağlayan yılbaşı gecesi olacak.
1 OCAK 2026 HANGİ GÜN?
Bu yıl 31 Aralık tarihi Çarşamba gününe denk gelirken yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise Perşembe olacak.
2026 yılına ait tüm resmi tatil günleri ve dini bayramların tarihleri netleşmiştir. Bu takvim, tatil ve uzun dönem planlamaları için büyük kolaylık sağlayacaktır.
İşte 2026 Resmi Tatiller Takviminin hafta içi ve hafta sonu dağılımı:
2026 Resmi Tatil Günleri
|Tatil Adı
|Tarih
|Gün
|Tatil Süresi
|Yılbaşı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|1 Gün (Hafta İçi)
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|1 Gün (Hafta İçi)
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|1 Gün (Hafta İçi)
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|1 Gün (Hafta İçi)
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|1 Gün (Hafta İçi)
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|1 Gün (Hafta Sonu)
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Yarım Gün (Öğleden Sonra)
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|1.5 Gün (Hafta İçi)
|Yılbaşı Gecesi
|31 Aralık 2026
|Perşembe
|(Tatil Değil)
2026 Dini Bayram Tatilleri
|Bayram Adı
|Tarih
|Gün
|Toplam Tatil Süresi
|Ramazan Bayramı Arifesi
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Yarım Gün
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|3 Gün (Cuma-Pazar)
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
|Kurban Bayramı Arifesi
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Yarım Gün
|Kurban Bayramı 1. Gün
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|4.5 Gün (Salı Öğleden Sonra-Cumartesi)
|Kurban Bayramı 4. Gün
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi