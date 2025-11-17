İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025 yılında üniversite öğrencilerine sağlanan burslar için başvuru süreci Ekim ayında tamamlandı. Başvurularını bitiren binlerce üniversite öğrencisi şu anda burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025 yılında sağlanan Genç Üniversiteli Desteği burs sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında şu ana kadar resmi bir bilgi verilmemiştir.

İBB Burs Sonuçları Tahmini Takvimi

Geçmiş Yıl Verisi: Geçen yıl (2024) burs başvurularının 1 Kasım'da sona erdiği ve sonuçların 31 Aralık'ta ilan edildiği göz önüne alınmıştır. (Yaklaşık 60 gün sonra)

Tahmini Açıklanma Tarihi: Bu yıl başvuruların Ekim ayında tamamlandığı düşünüldüğünde, aynı süre baz alınırsa, sonuçların 16-17 Aralık tarihlerinde açıklanması beklenmektedir.

Sonuç Sorgulama Kanalları

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuran öğrenciler, sonuçlar açıklandığında aşağıdaki kanallar üzerinden erişim sağlayabilecektir:

Web Sitesi: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması

Hizmet Hattı: 153 Çözüm Merkezi

2025 İBB Burs Miktarı ve Ödeme Takvimi

Toplam Burs Miktarı (Öngörülen): 10.000 TL

Ödeme Şekli: Geçmiş yıllardaki uygulamaya benzer şekilde, bu yıl da ödemelerin iki (2) taksit halinde öğrencilerin hesaplarına aktarılması beklenmektedir.

Burs sonuçları AKSİS üzerinden erişime açıldıktan sonra, kesin ödeme takvimi ve miktarı İBB tarafından resmi olarak ilan edilecektir.