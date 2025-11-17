45 dakikalık analiz tarih oluyor: Balığın tazeliğini ateş ölçer gibi gösteren cihaz

"Süreçte elektronik burun kullanarak dokuya hassas olan ve ortamda bu ürünün gelişmesini sağlayan asıl alt elementi hedef alarak bir algoritma oluşturduk ve bu algoritma üzerinden üründeki TVB-N miktarı ve TMA seviyesini belirlemek üzere yola çıktık. Biz aynı anda iki farklı analizin sonuçları ile bir balığın bozulma sürecinde etkin olan ürünü kısa sürede belirlemeyi hedefledik ve bunu yaptık. Bu değeri okuyan kişiler, balığın bozulup bozulmadığını akademik geçmişi olan biri gibi yorum yapma yeteneğine sahip olacak ve okuduğu değerle ürünün tüketim sınırının altında ya da üstünde olduğunu gözlemleyecek."

Analiz sonuçlarının cep telefonuna mesaj olarak da iletilebileceğinin ve çalışmanın paydaşlara ciddi kolaylık sağlayacağının altını çizen Alak, "Prob taşınabilirliğinin yanı sıra aynı anda hem deniz hem de tatlı su balıklarında sonuç veriyor. Bu sadece balığa özgü değil, işlenmiş, yarı işlenmiş, işlenmemiş çeşitli et ürünleri ve kanatlılarda da çok rahatlıkla kullanılabilecek inovasyonu beraberinde getirecek bir makine, teçhizat. Prob saplamalı ve etin içine girebilecek yapıya sahip olacak." ifadelerini kullandı.