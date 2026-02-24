Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Kritik Uyarılar ve Başvuru Şartları

Adayların başvurularının yanmaması için şu kurallara dikkat etmesi gerekiyor:

Tek Tercih Hakkı: Sadece bir unvan ve bir il için başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla başvuru tespit edilirse tüm başvurularınız geçersiz sayılır.

Belge Şartı: Denizcilikle ilgili pozisyonlara (Kaptan, Makinist, Yağcı vb.) başvuracak adayların ilgili yeterlilik belgelerine sahip olması zorunludur. Belgesi eksik olanlar kuraya dahil edilmeyecek.

Yaş ve Askerlik: 18 yaşını tamamlamış olmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak temel şartlar arasındadır.

Tebligat Yapılmayacak: Sonuçlar ve mülakat duyuruları sadece uab.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara posta yoluyla bildirim gönderilmeyecek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurularınızı e-Devlet şifrenizle İŞKUR üzerinden şu adımlarla gerçekleştirebilirsiniz:

esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

"İş Arayan" girişi yapın.

"İş İlanları" kısmından işveren kısmına "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" yazarak ilgili ilanlara ulaşın.