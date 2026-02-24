Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına yapılacak 30 sürekli işçi alımı, denizcilik ve teknik alanlarda kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Dün (23 Şubat) başlayan başvuru süreci, bu cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.
Başvuru ve Kura Takvimi
Sürecin işleyişi şu tarihler üzerinden takip edilecek:
Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma
Kura Çekimi Tarihi: 30 Mart 2026
Kura Yeri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Kampüsü (Ankara)
Kura Şartı: Eğer bir unvan için başvuru sayısı, alınacak personel sayısının 4 katından fazla olursa noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar
30 kişilik kontenjan, denizcilik ve teknik hizmetler odaklı şu şekilde paylaştırıldı:
|Pozisyon
|Kontenjan
|Yağcı
|6
|Sınırlı Kaptan
|5
|Deniz Buhar ve Motor Makinisti
|3
|Usta Gemici
|3
|Başmakinist
|3
|Makine Operatörü
|3
|Düz İşçi
|3
|Tarama Uzmanı (Kaptan)
|2
|Gemici
|2
Kritik Uyarılar ve Başvuru Şartları
Adayların başvurularının yanmaması için şu kurallara dikkat etmesi gerekiyor:
Tek Tercih Hakkı: Sadece bir unvan ve bir il için başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla başvuru tespit edilirse tüm başvurularınız geçersiz sayılır.
Belge Şartı: Denizcilikle ilgili pozisyonlara (Kaptan, Makinist, Yağcı vb.) başvuracak adayların ilgili yeterlilik belgelerine sahip olması zorunludur. Belgesi eksik olanlar kuraya dahil edilmeyecek.
Yaş ve Askerlik: 18 yaşını tamamlamış olmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak temel şartlar arasındadır.
Tebligat Yapılmayacak: Sonuçlar ve mülakat duyuruları sadece uab.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara posta yoluyla bildirim gönderilmeyecek.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurularınızı e-Devlet şifrenizle İŞKUR üzerinden şu adımlarla gerçekleştirebilirsiniz:
esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
"İş Arayan" girişi yapın.
"İş İlanları" kısmından işveren kısmına "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" yazarak ilgili ilanlara ulaşın.