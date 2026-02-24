Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Mart Ayı İçin Beklenti Ne Yönde?

Şu anki ekonomik veriler ve geçmiş ayların seyri göz önüne alındığında, kira artış oranına dair beklentiler şu şekilde şekilleniyor:

Şubat Verisi Bir Gösterge: Ocak ayı enflasyon rakamları ile Şubat ayında geçerli olan kira artış tavanı %33,98 olarak belirlenmişti.

Kademeli Artış Eğilimi: Enflasyonun aylık bazdaki seyri, 12 aylık ortalamaları da yukarı yönlü çekmeye devam ediyor. Piyasa beklentileri, Mart ayı için açıklanacak oranın %34 ile %36 bandında olabileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Kesin Rakam: 3 Mart sabahı saat 10:00'da açıklanacak olan "12 aylık TÜFE ortalaması" rakamı, Mart ayında yapılacak zamların yasal tavanı olacak.