ARA
DOLAR
43,87
0,07%
DOLAR
EURO
51,74
0,15%
EURO
ALTIN
7340,09
0,80%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Mart ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin radarında. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, konut ve iş yerlerinde uygulanacak zam tavanı artık TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Peki Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Mart ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin bütçe planlamasını doğrudan etkileyen en önemli verilerden biri. Konutlarda uygulanan %25'lik sabit zam sınırının kalkmasının ardından, artık hem konutlar hem de iş yerleri için 12 aylık TÜFE ortalaması tek yasal kriter haline geldi. 

Kira Artış Oranı Mart 2026 Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kira artış oranını belirleyen Şubat ayı enflasyon verilerini şu tarihte duyuracak:

Tarih: 3 Mart 2026, Salı

Saat: 10:00

Mart Ayı İçin Beklenti Ne Yönde?

Şu anki ekonomik veriler ve geçmiş ayların seyri göz önüne alındığında, kira artış oranına dair beklentiler şu şekilde şekilleniyor:

Şubat Verisi Bir Gösterge: Ocak ayı enflasyon rakamları ile Şubat ayında geçerli olan kira artış tavanı %33,98 olarak belirlenmişti.

Kademeli Artış Eğilimi: Enflasyonun aylık bazdaki seyri, 12 aylık ortalamaları da yukarı yönlü çekmeye devam ediyor. Piyasa beklentileri, Mart ayı için açıklanacak oranın %34 ile %36 bandında olabileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Kesin Rakam: 3 Mart sabahı saat 10:00'da açıklanacak olan "12 aylık TÜFE ortalaması" rakamı, Mart ayında yapılacak zamların yasal tavanı olacak.

Kira Artış Kuralları: Bilmeniz Gerekenler

Konut ve İş Yeri Eşitlendi: Artık her iki taşınmaz türünde de zam oranı TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.

Yasal Üst Sınır: Açıklanan oran bir "tavan"dır. Ev sahibi bu orandan daha fazla zam yapamaz; ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda el sıkışabilirler.

Sözleşme Yenileme: Kira artış oranı, sözleşmenin yenilendiği ay hangisiyse o ayın açıklanan oranı üzerinden hesaplanır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL