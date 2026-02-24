Kira artış oranı Mart ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarında

Mart ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin bütçe planlamasını doğrudan etkileyen en önemli verilerden biri. Konutlarda uygulanan %25'lik sabit zam sınırının kalkmasının ardından, artık hem konutlar hem de iş yerleri için 12 aylık TÜFE ortalaması tek yasal kriter haline geldi.
Kira Artış Oranı Mart 2026 Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kira artış oranını belirleyen Şubat ayı enflasyon verilerini şu tarihte duyuracak:
Tarih: 3 Mart 2026, Salı
Saat: 10:00
Mart Ayı İçin Beklenti Ne Yönde?
Şu anki ekonomik veriler ve geçmiş ayların seyri göz önüne alındığında, kira artış oranına dair beklentiler şu şekilde şekilleniyor:
Şubat Verisi Bir Gösterge: Ocak ayı enflasyon rakamları ile Şubat ayında geçerli olan kira artış tavanı %33,98 olarak belirlenmişti.
Kademeli Artış Eğilimi: Enflasyonun aylık bazdaki seyri, 12 aylık ortalamaları da yukarı yönlü çekmeye devam ediyor. Piyasa beklentileri, Mart ayı için açıklanacak oranın %34 ile %36 bandında olabileceği yönünde yoğunlaşıyor.
Kesin Rakam: 3 Mart sabahı saat 10:00'da açıklanacak olan "12 aylık TÜFE ortalaması" rakamı, Mart ayında yapılacak zamların yasal tavanı olacak.
Kira Artış Kuralları: Bilmeniz Gerekenler
Konut ve İş Yeri Eşitlendi: Artık her iki taşınmaz türünde de zam oranı TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.
Yasal Üst Sınır: Açıklanan oran bir "tavan"dır. Ev sahibi bu orandan daha fazla zam yapamaz; ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda el sıkışabilirler.
Sözleşme Yenileme: Kira artış oranı, sözleşmenin yenilendiği ay hangisiyse o ayın açıklanan oranı üzerinden hesaplanır.