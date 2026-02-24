Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

Bayramın hafta içine denk gelmesi, memurlar ve özel sektör çalışanları için büyük bir fırsat barındırıyor. Resmi tatil süresi arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün olsa da, stratejik bir izin kullanımıyla bu süreyi uzatmak mümkün:

İdari İzin İhtimali: Eğer hükümet kararıyla Pazartesi günü (25 Mayıs) idari izin ilan edilirse, önceki hafta sonu ile birleşen tatil süresi toplamda 9 güne (23 Mayıs - 31 Mayıs) çıkabilir.

Bireysel Plan: Resmi bir açıklama gelmese dahi, Pazartesi günü için 1 günlük yıllık izin kullanarak baharın son demlerinde uzun bir Ege veya Akdeniz kaçamağı planlayabilirsiniz.