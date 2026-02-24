Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde adeta bir yaz müjdecisi gibi geliyor. Bugün 24 Şubat 2026 itibarıyla, bayram planlarını erkenden yapmak isteyenler için takvim netleşmiş durumda.
2026 Kurban Bayramı Tarihleri
Bayram, Mayıs ayının son günlerinde hafta ortasından başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek:
Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Bayramın hafta içine denk gelmesi, memurlar ve özel sektör çalışanları için büyük bir fırsat barındırıyor. Resmi tatil süresi arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün olsa da, stratejik bir izin kullanımıyla bu süreyi uzatmak mümkün:
İdari İzin İhtimali: Eğer hükümet kararıyla Pazartesi günü (25 Mayıs) idari izin ilan edilirse, önceki hafta sonu ile birleşen tatil süresi toplamda 9 güne (23 Mayıs - 31 Mayıs) çıkabilir.
Bireysel Plan: Resmi bir açıklama gelmese dahi, Pazartesi günü için 1 günlük yıllık izin kullanarak baharın son demlerinde uzun bir Ege veya Akdeniz kaçamağı planlayabilirsiniz.
Hava Durumu: Mayıs sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların yükseldiği ancak bunaltıcı olmadığı "en ideal" seyahat zamanlarından biridir.
Seyahat Hareketliliği: Tatilin uzun sürme ihtimali nedeniyle bilet ve konaklama rezervasyonlarında erken davranmak, 2026'nın bu en büyük tatil fırsatını değerlendirmek adına kritik önem taşıyor.