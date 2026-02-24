Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (TCMB) Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Ekonomi çevrelerinde nefesler tutuldu; piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için 2026'nın en kritik virajlarından biri olan Merkez Bankası toplantısına geri sayım başladı. TCMB'nin Ocak ayındaki "yol temizliği" niteliğindeki indiriminden sonra, Şubat ayı enflasyon verileri tüm denklemi değiştirmiş görünüyor.
Piyasaların ve yatırımcıların ajandasında en üst sırada yer alan bu tarih, 2026 yılı ekonomi rotasının şekillenmesi açısından kritik bir virajı temsil ediyor. Bugün 24 Şubat 2026 Salı ve Mart ayındaki bu büyük buluşmaya sadece 16 gün kaldı.
Ocak ayında politika faizinin %38'den %37'ye çekilmesinin ardından, piyasalardaki beklentiler ve TCMB'nin önündeki tablo şu şekilde netleşiyor:
12 Mart Faiz Kararı: Piyasa Ne Bekliyor?
Şubat ayı anket verileri ve enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın Mart ayında "bekle-gör" stratejisine geçebileceğine işaret ediyor:
Faiz Tahmini: Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesiyle birlikte, piyasa katılımcıları Mart toplantısında faizlerin %37 seviyesinde sabit tutulmasını (pas geçilmesini) daha olası görüyor.
İndirim Beklentisi: Bazı kurumlar sembolik bir indirimle oranın %36,50'ye çekilebileceğini öngörse de, bankanın "temkinli" duruşunu koruması bekleniyor.
Yıl Sonu Rotası: Genel beklenti, politika faizinin 2026 sonunda %29,5 - %30 bandına kadar gerileyeceği yönünde.
2026 Yılı PPK Toplantı Takvimi
Yılın geri kalanında ekonominin kalbi şu tarihlerde atacak:
|Toplantı Tarihi
|Önemli Gelişme / Beklenti
|12 Mart 2026
|Yılın 2. Kararı: Enflasyon verileri sonrası ilk büyük sınav.
|22 Nisan 2026
|Bahar dönemi projeksiyonlarının ilk adımı.
|11 Haziran 2026
|Yılın ilk yarısının kapanış değerlendirmesi.
|23 Temmuz 2026
|Yaz dönemi likidite yönetimi odağı.
|10 Eylül 2026
|Yıl sonu hedeflerine yönelik kritik eşik.
|22 Ekim 2026
|Son çeyrek stratejisinin belirlenmesi.
|10 Aralık 2026
|Yılın Finali: 2027 hedefleriyle birlikte açıklanacak kapanış kararı.