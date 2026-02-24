Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (TCMB) Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Piyasaların ve yatırımcıların ajandasında en üst sırada yer alan bu tarih, 2026 yılı ekonomi rotasının şekillenmesi açısından kritik bir virajı temsil ediyor. Bugün 24 Şubat 2026 Salı ve Mart ayındaki bu büyük buluşmaya sadece 16 gün kaldı.

Ocak ayında politika faizinin %38'den %37'ye çekilmesinin ardından, piyasalardaki beklentiler ve TCMB'nin önündeki tablo şu şekilde netleşiyor:

12 Mart Faiz Kararı: Piyasa Ne Bekliyor?

Şubat ayı anket verileri ve enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın Mart ayında "bekle-gör" stratejisine geçebileceğine işaret ediyor:

Faiz Tahmini: Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesiyle birlikte, piyasa katılımcıları Mart toplantısında faizlerin %37 seviyesinde sabit tutulmasını (pas geçilmesini) daha olası görüyor.

İndirim Beklentisi: Bazı kurumlar sembolik bir indirimle oranın %36,50'ye çekilebileceğini öngörse de, bankanın "temkinli" duruşunu koruması bekleniyor.

Yıl Sonu Rotası: Genel beklenti, politika faizinin 2026 sonunda %29,5 - %30 bandına kadar gerileyeceği yönünde.