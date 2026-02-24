ARA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına dair para politikası stratejisini ve toplantı takvimini belirleyerek piyasalardaki belirsizliği giderdi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (TCMB) Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Ekonomi çevrelerinde nefesler tutuldu; piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için 2026'nın en kritik virajlarından biri olan Merkez Bankası toplantısına geri sayım başladı. TCMB'nin Ocak ayındaki "yol temizliği" niteliğindeki indiriminden sonra, Şubat ayı enflasyon verileri tüm denklemi değiştirmiş görünüyor. 

Piyasaların ve yatırımcıların ajandasında en üst sırada yer alan bu tarih, 2026 yılı ekonomi rotasının şekillenmesi açısından kritik bir virajı temsil ediyor. Bugün 24 Şubat 2026 Salı ve Mart ayındaki bu büyük buluşmaya sadece 16 gün kaldı. 

Ocak ayında politika faizinin %38'den %37'ye çekilmesinin ardından, piyasalardaki beklentiler ve TCMB'nin önündeki tablo şu şekilde netleşiyor:

 12 Mart Faiz Kararı: Piyasa Ne Bekliyor?

Şubat ayı anket verileri ve enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın Mart ayında "bekle-gör" stratejisine geçebileceğine işaret ediyor:

Faiz Tahmini: Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesiyle birlikte, piyasa katılımcıları Mart toplantısında faizlerin %37 seviyesinde sabit tutulmasını (pas geçilmesini) daha olası görüyor.

İndirim Beklentisi: Bazı kurumlar sembolik bir indirimle oranın %36,50'ye çekilebileceğini öngörse de, bankanın "temkinli" duruşunu koruması bekleniyor.

Yıl Sonu Rotası: Genel beklenti, politika faizinin 2026 sonunda %29,5 - %30 bandına kadar gerileyeceği yönünde.

2026 Yılı PPK Toplantı Takvimi

Yılın geri kalanında ekonominin kalbi şu tarihlerde atacak:

Toplantı TarihiÖnemli Gelişme / Beklenti
12 Mart 2026Yılın 2. Kararı: Enflasyon verileri sonrası ilk büyük sınav.
22 Nisan 2026Bahar dönemi projeksiyonlarının ilk adımı.
11 Haziran 2026Yılın ilk yarısının kapanış değerlendirmesi.
23 Temmuz 2026Yaz dönemi likidite yönetimi odağı.
10 Eylül 2026Yıl sonu hedeflerine yönelik kritik eşik.
22 Ekim 2026Son çeyrek stratejisinin belirlenmesi.
10 Aralık 2026Yılın Finali: 2027 hedefleriyle birlikte açıklanacak kapanış kararı.

Karar günü saat 14.00'te sadece faiz oranına değil, yayımlanacak olan karar metnine odaklanmakta fayda var. Metinde kullanılacak "enflasyondaki katılık" veya "para politikasındaki kararlılık" gibi ifadeler, Nisan ve Haziran aylarındaki kararların da öncü sinyalleri olacaktır.
